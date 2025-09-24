Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН, 23 вересня 2025 року
фото: Getty Images

Тепер зрозуміло, чому Путін крутить Трампом як циган сонцем

Виступ Дональда Трампа на Генасамблеї ООН можна заносити в унікальну книгу. І це логічно мала б бути не книга великих промов, а підручник з психіатрії.

Тепер цілком зрозуміло, як вдається Путіну крутити Трампом, як циган сонцем. Бо це ж дійсно унікум для клінічних досліджень.

Це ж треба докотитись світові до того, щоб на ювілейній Генасамблеї ООН з уст керівника наймогутнішої держави слухати про «трупи, багато трупів в хащах», «дітей, яких завозили при Байдені в США і гвалтували», про «мармур в ООН», про поломаний там ліфт і те, які гроші було витрачено на будівлю організації. І що в усіх гріхах світу винен Байден. А європейці – в тому, що розвивали зелену енергетику, бо «нема вже ні глобального потепління, ані глобального похолодання». Ну, і набиті оскомину і перетворені в мантри тези про зупинку семи воєн та про те, що Росія не напала б, якби Трамп був президентом…

Загалом боляче було дивитися на людей в залі. Це ж треба мати терпіння слухати абсолютно маразматичний потік свідомості діда, від рішень якого, на жаль, залежить багато різних геополітичних процесів.

І це ж слухали сотні тисяч людей у всьому світі. Включно з тими, хто багато десятиліть думає, як «опустити» Америку - і, впевнений, вони таки щось, на жаль, провернуть. При цьому президенті. Бо виглядає, що оцінки світових загроз ним не можуть бути сприйняті в принципі.

Що тут сказати?

Боже, бережи Америку.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп путін ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни
Зеленський заявив, що Трамп може вплинути на ставлення Сі Цзіньпіна до війни
Сьогодні, 03:57
Трамп і Маск перекинулись кількома фразами на церемонії прощання з Кірком
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
22 вересня, 03:55
Трамп опинився за куленепробивним склом
Після вбивства Кірка Трамп дивився бейсбольний матч через куленепробивне скло
12 вересня, 12:51
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
Зустріч «коаліції охочих», обстріл Чернігівщини. Головне за 4 вересня
4 вересня, 21:22
Справа щодо Google стосується практик пошукової реклами
Єврокомісія відклала штраф для Google через погрози Трампа
3 вересня, 09:42
Путін щасливий, що «Господар» дозволив йому залишитися у Китаї цілих чотири дні
Трамп сам дав Китаю карти для великої гри
1 вересня, 17:50
Українці намагаються продемонструвати американцям, що також займають антикитайську позицію
Експерт-міжнародник пояснив, чому Офіс президента образився на Китай
30 серпня, 21:14
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
Зустріч Зеленського з Путіним: Росія висунула єдину умову
30 серпня, 11:33
Трамп заявив, що телеканали та їхня редакційна політика «залежить від Демократичної партії»
«Найбільш упереджені в історії». Трамп хоче позбавити ліцензії два канали
25 серпня, 10:24

Віктор Шлінчак

Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі
Виступ Трампа в ООН. Боляче було дивитися на людей в залі
НАБУ vs СБУ. Час зупинитися
НАБУ vs СБУ. Час зупинитися
Україні потрібні не «охочі», а союзники
Україні потрібні не «охочі», а союзники
Пекін визначився з допомогою Путіну
Пекін визначився з допомогою Путіну
Трамп спробував, а Путін виграв
Трамп спробував, а Путін виграв
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2025
21K
Впливовий волинський прокурор, який провалив тест на когнітивні здібності, придбав нерухомість за 8 млн грн
3037
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
2232
Пішла з життя письменниця Валерія Врублевська, авторка легендарної «Кафедри»
1763
Генасамблея ООН. Трамп вийшов до трибуни і потрапив у біду (відео)

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua