Пекін визначився з допомогою Путіну

Путін та Сі Цзіньпін на полях саміту ШОС, 2 вересня 2025 року

Чи будуть у Путіна гроші на війну?

Чи буде найближчим часом продовжуватися війна і чи будуть у Путіна поки що гроші?

Виглядає, що Пекін визначився з тим, що краще продовжувати платити Москві. Путін і СІ домовились про добудову «Сили Сибіру-2». Новий газопровід до Китаю буде проходити через Монголію, ця гілка буде добудована до кінця 27 року. Планується постачати 50 млрд кубів газу щороку протягом 30 років.

Щоправда, треба буде ще в цей газопровід вкластися.

Але зафіксовано, що:

Ціна для Китаю буде нижчою, ніж для європейських клієнтів.

Поставки через чинний маршрут «Сила Сибіру» зростуть ще на 6 млрд кубів на рік.

Таким чином, Москва планує компенсувати падіння експорту газу після відмови від європейських ринків.

2026-й рік буде для Москви критичним. Це єдине вікно, у яке треба встигнути вскочити, щоб зупинити Путіна.