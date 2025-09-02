Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Пекін визначився з допомогою Путіну

glavcom.ua
Путін та Сі Цзіньпін на полях саміту ШОС, 2 вересня 2025 року
фото з відкритих джерел

Чи будуть у Путіна гроші на війну?

Чи буде найближчим часом продовжуватися війна і чи будуть у Путіна поки що гроші?

Виглядає, що Пекін визначився з тим, що краще продовжувати платити Москві. Путін і СІ домовились про добудову «Сили Сибіру-2». Новий газопровід до Китаю буде проходити через Монголію, ця гілка буде добудована до кінця 27 року. Планується постачати 50 млрд кубів газу щороку протягом 30 років.

Щоправда, треба буде ще в цей газопровід вкластися.

Але зафіксовано, що:

  • Ціна для Китаю буде нижчою, ніж для європейських клієнтів.
  • Поставки через чинний маршрут «Сила Сибіру» зростуть ще на 6 млрд кубів на рік.

Таким чином, Москва планує компенсувати падіння експорту газу після відмови від європейських ринків.

2026-й рік буде для Москви критичним. Це єдине вікно, у яке треба встигнути вскочити, щоб зупинити Путіна.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Китай путін гроші Сі Цзіньпін

Коментарі — 0

