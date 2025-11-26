Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа? 5 сценаріїв + головне питання – «Чия це гра?»
Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) – не просто черговий «злив». Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні.
П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій:
1. Згортання неформальних ініціатив
Скандал підірвав довіру як між державами, так і між переговірниками.
Україна заявляє: «Жодних рішень без Києва».
Неформальні контакти заморожуються.
Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.
2. Переформатування переговорної архітектури
США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) - на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дріскол (з команди віце-президента Ді Венса).
Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних рамок.
Україна повертається в центр процесу.
3. Росія використовує витік як інформаційну зброю
Кремль запускає пропаганду: «Навіть США хочуть компромісу, а Україна – гальмує».
Це поширюється через ООН, ЗМІ, «нейтральні» держави.
Мета – тиснути на союзників України, створити розкол.
4. Внутрішньоамериканський скандал
Віткофф – близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії.
Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу.
Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.
5. Україна перехоплює ініціативу
Скандал – це можливість заявити: «Мирні ініціативи – лише з нашою участю».
Пропозиція – розширення «Формули миру», чіткі принципи. щодо гарантій безпеки.
Повернення контролю над дипломатичною повісткою. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.
Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?
1. Російська:
- Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників.
- Запустити хвилю, що «Захід сам хоче домовлятися».
2. Американська:
- Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості.
- Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.
Короткий висновок:
- Старий переговорний формат – мертвий.
- Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дріскол), нові правила.
Україна має унікальний шанс – стати ініціатором, а не просто учасником.
Але є і негативна новина – завершення війни вчергове затягується.
