Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій

glavcom.ua
фото: AP

Україна має унікальний шанс...

Що насправді означає витік розмов Ушакова-Дмітрієва-Віткоффа? 5 сценаріїв + головне питання – «Чия це гра?»

Оприлюднення розмов між радником Путіна Юрієм Ушаковим, спецпосланцем Кірілом Дмітрієвим та бізнесменом Стівом Віткоффом (наближеним до Трампа) – не просто черговий «злив». Це момент істини для дипломатичного процесу довкола війни в Україні. 

П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій:

1. Згортання неформальних ініціатив

Скандал підірвав довіру як між державами, так і між переговірниками.

Україна заявляє: «Жодних рішень без Києва».

Неформальні контакти заморожуються.

Віткофф, найімовірніше, буде виведений з переговорного процесу.

2. Переформатування переговорної архітектури

США, щоб уникнути подальшої токсичності, можуть офіційно призначити нового спецпредставника (як колись Волкера) - на цю роль вже претендує новий спецпризначенець Ден Дріскол (з команди віце-президента Ді Венса).

Відбудеться заміна команди, встановлення чітких, офіційних рамок.

Україна повертається в центр процесу.

3. Росія використовує витік як інформаційну зброю

Кремль запускає пропаганду: «Навіть США хочуть компромісу, а Україна – гальмує».

Це поширюється через ООН, ЗМІ, «нейтральні» держави.

Мета – тиснути на союзників України, створити розкол.

4. Внутрішньоамериканський скандал

Віткофф – близький до Трампа. Скандал використають у передвиборчій кампанії.

Почнуться слухання в Конгресі, питання до Держдепу.

Україна ризикує опинитися втягнутою в чужу політичну боротьбу.

5. Україна перехоплює ініціативу

Скандал – це можливість заявити: «Мирні ініціативи – лише з нашою участю».

Пропозиція – розширення «Формули миру», чіткі принципи. щодо гарантій безпеки.

Повернення контролю над дипломатичною повісткою. Для цього треба думати, хто в США представлятиме Україну. Та чи потрібно відправляти туди Андрія Єрмака, якого там не дуже раді бачити.

Але головне питання, яке зараз у всіх в голові: Чия це все-таки була гра?

1. Російська:

  • Зірвати переговори, дискредитувати США, розколоти союзників.
  • Запустити хвилю, що «Захід сам хоче домовлятися».

2. Американська:

  • Вивести токсичну постать (Віткоффа), зупинити кулуарні домовленості.
  • Перезавантажити процес, очистивши його через скандал.

Короткий висновок:

  • Старий переговорний формат – мертвий.
  • Починається переформатування, де з'являться на переговорному треку нові люди (Дріскол), нові правила.

Україна має унікальний шанс – стати ініціатором, а не просто учасником.

Але є і негативна новина – завершення війни вчергове затягується.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
