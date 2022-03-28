Добро та зло чітко розділилися у цей час
Кожен робить свій вибір: або з Україною, або проти неї
Цікаво як війна знищує напівтони… Раніше була переконана: світ сірий. Зараз він для мене чорно-білий.
Є вороги, які хочуть знищити український народ. І є мій народ, який захищаючись, знищує ворогів.
Всі напівтони – теж вороги.
Всі ці «нє всьо так однозначно» і «надо іскать путі сопрікосеовєнія». Абсолютно впевнено вам кажу: всі ці люди – зрадники! Ви думаєте на мене не виходили з пропозиціями «нужно думать о діалогє» і припинити «бєздумную украінізацію»? Виходили. Дуже впливові люди. Багато пропонували. З Расєї. Ще кілька років тому, коли процес українізації дуже хотілось зупинити.
Але кожен робить свій вибір. Мій вибір був – українська мова, українські пісні, заборона російської в школі і Україна – частина Європи. І я знаю, що для рашистів я ворог і хунта. І що такі як ми, підлягають «денацифікаціі» в першу чергу.
І ось є ці тіпа «незалежні політологи» за російські гроші. Вони – вороги. Це ті, хто за бабло писали звіти про «любов українців до Путіна» і організовували круглі столи про «діалог».
Ось саме це і є державною зрадою. І саме за це потрібне довічне. І змити сором можна лише зброєю в руках, зброєю яка вбиває всіх росіян, які прийшли на нашу землю.
Досить політесів. Вони вбивають наш народ і наших дітей. Напівтони зникли. Їх більше нема.
Джерело: блог Вікторії Сюмар