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    Думки вголос

    Добро та зло чітко розділилися у цей час

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Які можуть бути двозначності у сьогоднішніх подіях? Росія хоче знищити українців - Добро та зло чітко розділилися у цей час
    Які можуть бути двозначності у сьогоднішніх подіях? Росія хоче знищити українців
    фото: Мстислав Чернов

    Кожен робить свій вибір: або з Україною, або проти неї

    Цікаво як війна знищує напівтони… Раніше була переконана: світ сірий. Зараз він для мене чорно-білий.

    Є вороги, які хочуть знищити український народ. І є мій народ, який захищаючись, знищує ворогів.

    Всі напівтони – теж вороги.

    Всі ці «нє всьо так однозначно» і «надо іскать путі сопрікосеовєнія». Абсолютно впевнено вам кажу: всі ці люди – зрадники! Ви думаєте на мене не виходили з пропозиціями «нужно думать о діалогє» і припинити «бєздумную украінізацію»? Виходили. Дуже впливові люди. Багато пропонували. З Расєї. Ще кілька років тому, коли процес українізації дуже хотілось зупинити.

    Але кожен робить свій вибір. Мій вибір був – українська мова, українські пісні, заборона російської в школі і Україна – частина Європи. І я знаю, що для рашистів я ворог і хунта. І що такі як ми, підлягають «денацифікаціі» в першу чергу.

    І ось є ці тіпа «незалежні політологи» за російські гроші. Вони – вороги. Це ті, хто за бабло писали звіти про «любов українців до Путіна» і організовували круглі столи про «діалог».

    Ось саме це і є державною зрадою. І саме за це потрібне довічне. І змити сором можна лише зброєю в руках, зброєю яка вбиває всіх росіян, які прийшли на нашу землю.

    Досить політесів. Вони вбивають наш народ і наших дітей. Напівтони зникли. Їх більше нема.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Добро та зло чітко розділилися у цей час