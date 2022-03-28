Добро та зло чітко розділилися у цей час

Які можуть бути двозначності у сьогоднішніх подіях? Росія хоче знищити українців

Кожен робить свій вибір: або з Україною, або проти неї

Цікаво як війна знищує напівтони… Раніше була переконана: світ сірий. Зараз він для мене чорно-білий.

Є вороги, які хочуть знищити український народ. І є мій народ, який захищаючись, знищує ворогів.

Всі напівтони – теж вороги.

Всі ці «нє всьо так однозначно» і «надо іскать путі сопрікосеовєнія». Абсолютно впевнено вам кажу: всі ці люди – зрадники! Ви думаєте на мене не виходили з пропозиціями «нужно думать о діалогє» і припинити «бєздумную украінізацію»? Виходили. Дуже впливові люди. Багато пропонували. З Расєї. Ще кілька років тому, коли процес українізації дуже хотілось зупинити.

Але кожен робить свій вибір. Мій вибір був – українська мова, українські пісні, заборона російської в школі і Україна – частина Європи. І я знаю, що для рашистів я ворог і хунта. І що такі як ми, підлягають «денацифікаціі» в першу чергу.

І ось є ці тіпа «незалежні політологи» за російські гроші. Вони – вороги. Це ті, хто за бабло писали звіти про «любов українців до Путіна» і організовували круглі столи про «діалог».

Ось саме це і є державною зрадою. І саме за це потрібне довічне. І змити сором можна лише зброєю в руках, зброєю яка вбиває всіх росіян, які прийшли на нашу землю.

Досить політесів. Вони вбивають наш народ і наших дітей. Напівтони зникли. Їх більше нема.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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