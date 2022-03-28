Росія планує визнати усіх російськомовних українців «соотєчєствєнніками»

Російська Держдума готується змінити законодавство, щоб визнавати співвітчизниками за кордоном усіх російськомовних українців та білорусів

Депутат від путінської «Єдиної Росії» Костянтин Затулін вніс до Державної думи Росії законопроєкт, який змінює поняття «співвітчизник» у російському законодавстві. Текст документу вже з’явився на сайті Системи забезпечення законодавчої діяльності.

Згідно із цим законопроектом, пропонується визнавати «співвітчизниками» усіх, хто проживає за межами Росії, володіє російською мовою та відносяться до «народів, що історично проживають на території Російської Федерації».

До цих народів, крім власне росіян («державотворчого народу»), законодавство відносить представників «білоруського та українського народів, пов'язаних з державотворчим народом спільністю історичної долі та культури».

Таким чином, кожен російськомовний українець, як представник народу, «пов’язаного із росіянами спільністю історичної долі», після позитивного голосування у Державній думі та підписання цього закону президентом Володимиром Путіним – автоматично, згідно російського законодавства, буде зарахований до категорії «співвітчизники за кордоном».

Крім того, до цієї категорії Затулін пропонує додати осіб, які «зробили вільний вибір на користь духовного, культурного та правового зв'язку з Російською Федерацією» та чиї родичі по прямій висхідній лінії раніше народилися або проживали на території Російської Федерації. Йдеться зокрема, про «осіб, які проживають у державах - колишніх республіках, що входили до склад СРСР, які отримали громадянство цих держав або стали особами без громадянства», та про вихідців (емігрантів) з Російської держави, Російської республіки, РРФСР, СРСР та Російської Федерації, які мали відповідну цивільну приналежність, але стали громадянами іноземної держави або особами без громадянства.

Нагадаємо, що в Україні, згідно із свіжими соціологічними опитуваннями, за надання статусу державної мови російській виступає усього 7%, тоді як за єдину державну мову (українську) – 83%.