Кремль змінив риторику пропаганди щодо ОРДЛО

Росія почала поширювати наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО щодо входження до складу РФ

Центр протидії дезінформації при РНБО України фіксує чергову маніпуляцію Росії та зміну риторики пропагандистських медіа ворога.

Росія почала поширювати наратив про проведення референдуму на територіях ОРДЛО щодо входження до складу РФ. «Публічно заявляють про це поки що ватажки ТОТ та депутати Держдуми, хоча зрозуміло, що така ініціатива без згоди Путіна неможлива», – йдеться у повідомленні..

Як змінилася риторика РФ:

21.02 Путін наголосив, що про приєднання ОРДЛО до Росії не йдеться

З 24.02 в Україні триває «спецоперація» з метою «денацифікації» та «демілітаризації» держави

23.03 керівництво Генштабу ЗС Росії «забуло» про «денацифікацію» та «демілітаризацію» і проголосило основною метою «спецоперації» визволення Донбасу

26.03 в ОРДЛО заговорили про референдум

«Ці факти можуть свідчити про те, що референдум – це спроба показати населенню Росії хоч якийсь результат «спецоперації», адже план з «денацифікації» призвів до «нацифікації» всього населення України. Кремль опинився у патовій ситуації і йому необхідно фіксувати хоч якусь «перемогу», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, пропаганда Кремля заявила, що відоме пацифістське гасло «Ні війні» (російською «Нет войне»), насправді «нацистське». Шокуючу заяву зробив відомий «експерт зі стратегічних комунікацій» Трофим Татаренков