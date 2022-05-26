Кожен українець змінився за три місяці війни
Ми зобов’язані вийти сильнішими з цієї війни
Три місяці війни…
Колись на Майдані ми говорили, що подорослішали на ціле життя. Тепер, за цю війну, я не знаю наскільки ми постаріли…
Це священна для нас війна, яка торкнулася практично кожної української родини.
Це війна за нашу українську Незалежність, і славу, і волю. І ці слова наповнилися нині найглибшим сенсом і кров’ю найкращих – наших героїв-патріотів.
Ми зобов’язані вийти сильнішими з цієї війни. З об’єднаним суспільством, зі справедливою економікою, правовою державою і новими елітами з лав ЗСУ.
Зараз в Україні не час політики і тим паче політиканства. Зараз час національної єдності, патріотизму і взаємодопомоги.
Світ солідарний з нами, українцями, і ми зобов’язані бути солідарні один з одним. Це єдино можливий шлях до перемоги…
Кожен на своєму місті. І кожен, що може і вміє. Для однієї, спільної справи…
І ще. Наші обличчя точно стали іншими за ці три місяці. І душі теж…
Джерело: блог Вікторії Сюмар