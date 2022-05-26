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    Думки вголос

    Кожен українець змінився за три місяці війни

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Зараз час єднатись проти спільного ворога - Кожен українець змінився за три місяці війни
    Зараз час єднатись проти спільного ворога
    фото: ЗСУ

    Ми зобов’язані вийти сильнішими з цієї війни

    Три місяці війни…

    Колись на Майдані ми говорили, що подорослішали на ціле життя. Тепер, за цю війну, я не знаю наскільки ми постаріли…

    Це священна для нас війна, яка торкнулася практично кожної української родини.

    Це війна за нашу українську Незалежність, і славу, і волю. І ці слова наповнилися нині найглибшим сенсом і кров’ю найкращих – наших героїв-патріотів.

    Ми зобов’язані вийти сильнішими з цієї війни. З об’єднаним суспільством, зі справедливою економікою, правовою державою і новими елітами з лав ЗСУ.

    Зараз в Україні не час політики і тим паче політиканства. Зараз час національної єдності, патріотизму і взаємодопомоги.

    Світ солідарний з нами, українцями, і ми зобов’язані бути солідарні один з одним. Це єдино можливий шлях до перемоги…

    Кожен на своєму місті. І кожен, що може і вміє. Для однієї, спільної справи…

    І ще. Наші обличчя точно стали іншими за ці три місяці. І душі теж…

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна незалежність українці Україна окупація #stoprussia
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    Кожен українець змінився за три місяці війни