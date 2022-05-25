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    Росія везе на війну танки, виготовлені пів століття тому (відео)

    Росія розконсервовує танки Т-62, які перестали виготовляти ще в середині 70-х років минулого століття - Росія везе на війну танки, виготовлені пів століття тому (відео)
    Росія розконсервовує танки Т-62, які перестали виготовляти ще в середині 70-х років минулого століття
    фото: Вікіпедія

    150-а мотострілкова дивізія військ РФ доукомплектовується старими танками Т-62

    Командування російської армії готується використати на полях війни в Україні танки першого післявоєнного покоління. Про це пише Telegram-канал InformNapalm.

    За інформацією авторів InformNapalm, Т-62 знімають зі зберігання у Ростовській області, на базі 904-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання, а також в окупованому Криму, у селі Новоозерне під Євпаторією.

    Цими танками буде доукомплектований танковий полк 150-ї мотострілкової дивізії, який поніс великі втрати під час російсько-української війни.

    Т-62 є танком першого покоління післявоєнної бронетехніки. (Для прикладу – наймасовіший танк збройних сил РФ, Т-72, який використовується у війні проти України, є танком другого покоління. А Т-80, кілька екземплярів якого також були знищені на території нашої держави, це уже третє покоління бронетехніки.) Він випускався в СРСР з 1962 по 1975 роки. Після цього випуск танків був припинений, а воєнно-промисловий комплекс Радянського Союзу перейшов до розробки та виготовлення новіших, модернізованих бронемашин.

    Т-62 має ряд недоліків, серед них низька скорострільність, а також відсутність динамічного захисту – ця опція з’явилася лише у варіанті Т-62МВ, який випускався у 80-х роках.

    Нагадаємо, що і на параді на честь Дня перемоги російські війська змушені були використати стару техніку, зокрема, танки Т-34, які брали участь ще у боях Другої світової війни.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія везе на війну танки, виготовлені пів століття тому (відео)