Розпочалася фактична анексія Маріуполя - Андрющенко

Сьогодні так звана «ДНР» дала старт для отримання паспортів РФ у Маріуполі

Фактична анексія Маріуполя розпочалася. Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати що саме сьогодні так звана «ДНР» дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої «ДНР». Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась», – написав Андрющенко.

Нагадаємо, що Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який розширює коло осіб, які можуть отримати громадянство країни-агресора у спрощеному режимі.

Згідно із указом Путіна, подавати заяви з проханням про надання громадянства РФ у спрощеному режимі можуть громадяни України, які проживають на території частково захоплених Запорізької та Херсонської областей.

До цього таким «привілеєм» могли користуватися лише жителі захоплених 2014 року окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що окупанти змушували українців приймати громадянство невизнаної квазідержави «ЛНР». А у Маріуполі окупанти видавали новонародженим свідоцтва «ДНР».

Додамо, що ще у квітні стало відомо – Росія переселяє українців з тимчасово окупованих територій аж до Сибіру.

У кінці квітня омбудсменка Людмила Денісова заявила, що виявила майже тисячу співвітчизників в Республіці Чувашія. Українці заявили, що дуже хочуть залишити Росію і повернутися до України чи принаймні виїхати до ЄС.

За перші два місяці війни рашисти вивезли з України близько 500 тисяч жителів.