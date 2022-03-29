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    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)

    Будемо сподіватись, що ці поради нікому не знадобляться - Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Будемо сподіватись, що ці поради нікому не знадобляться
    ілюстрація: instagram/wearesim

    Вже більше місяця триває повномасштабна війна Росії проти України

    Останніми днями все частіше лунають тривожні новини про можливе застосування Росією хімічної зброї. Або свідомий обстріл українських хімічних виробництв.

    Ніхто вже не сумнівається в тому, що Росія здатна на все, тож варто знати головні правила, як діяти при різного роду хімічних катастрофах та атаках.

    Медики зі Школи іноваційної медицини дали роз'яснення: Що таке зарин? Як дізнатися про хімічну атаку? Перша допомога та рекомендації.

    Сподіваємося, що ця інформація нам не знадобиться, але краще бути готовими до всього.

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    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)
    ілюстрації: instagram/wearesim

    Нагадаємо, ризик застосування агресором хімічної зброї проти України щодня зростає. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО у Facebook.

    «Спеціалісти з InformNapalm повідомляють про можливе використання зарину – бойової отруйної речовини нервово-паралітичної дії. РФ може використовувати його в тих містах, де окупанти не можуть прорвати оборону», – йдеться у повдомленні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia хімічна зброя
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    Хімічна атака. Що робити, якщо опинились в зоні ураження (інструкція)