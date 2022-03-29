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    Економіка та фінанси

    Релокація підприємств із зон бойових дій: Мінекономіки уже отримало 1164 заявки

    Держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду - Релокація підприємств із зон бойових дій: Мінекономіки уже отримало 1164 заявки
    Держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду

    Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну

    Міністерство економіки України отримало 1164 заявки від підприємців про релокацію підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

    За її словами, станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну.

    «375 учасників програми перебувають в стадії переїзду», – зазначила Свириденко.

    Урядовець нагадала, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.

    «Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей», – уточнила вона.

    За словами Свириденко, держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

    Також держава бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

    «Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом», – підсумувала Свириденко.

    Для переміщення підприємства із зони бойових дій в безпечний регіон потрібно заповнити заявку.

    Теги: росія окупанти економіка війна бізнес Україна окупація #stoprussia
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    Релокація підприємств із зон бойових дій: Мінекономіки уже отримало 1164 заявки