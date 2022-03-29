Релокація підприємств із зон бойових дій: Мінекономіки уже отримало 1164 заявки
Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну
Міністерство економіки України отримало 1164 заявки від підприємців про релокацію підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну.
«375 учасників програми перебувають в стадії переїзду», – зазначила Свириденко.
Урядовець нагадала, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.
«Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей», – уточнила вона.
За словами Свириденко, держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду.
Також держава бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.
«Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом», – підсумувала Свириденко.
Для переміщення підприємства із зони бойових дій в безпечний регіон потрібно заповнити заявку.