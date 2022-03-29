Релокація підприємств із зон бойових дій: Мінекономіки уже отримало 1164 заявки

Держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду

Станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну

Міністерство економіки України отримало 1164 заявки від підприємців про релокацію підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, станом на сьогодні потужності 98 підприємств вже перевезено на Західну Україну.

«375 учасників програми перебувають в стадії переїзду», – зазначила Свириденко.

Урядовець нагадала, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, що перебуває в зоні ризику через бойові дії.

«Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей», – уточнила вона.

За словами Свириденко, держава надає підтримку бізнесу в підборі площ для розміщення виробництва; переміщенні та розселенні персоналу; підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Також держава бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності «Укрзалізниці» та «Укрпошти», у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі.

«Масштабне переміщення бізнесу на безпечні території допоможе Україні зберегти виробництво, робочі місця та задовольнити попит армії і цивільного населення на низку товарів і послуг, що критично необхідні для перемоги над ворогом», – підсумувала Свириденко.

Для переміщення підприємства із зони бойових дій в безпечний регіон потрібно заповнити заявку.