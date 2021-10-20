Україна платить страшну ціну через дурість

Популяризація вакцинації має стати місією для кожного, хто вважає, що людське життя – це цінність

Популяризація вакцинації має стати місією для кожного, хто вважає, що людське життя – це цінність

Ми вже за наступний місяць від ковіду можемо втратити більше, ніж забрала російсько-українська війна

538 офіційних жертв Covid-19 лише за останню добу! Україна впевнено рухається до світового антирекорду…, і це страшна ціна, яку країна платить за всю цю середньовічну темінь у головах і провалену вакцинацію.

Декілька моїх знайомих зараз у лікарнях, і всі були невакцинованими. Декілька вакцинованих теж хворіють, але вдома. Ті, що в лікарнях, – обпечені кисневими масками, на грані життя і смерті, з такими клінічними показниками, від яких всі хапаються за голову… Їх лікування в державних лікарнях коштує їх сім’ям тисячі доларів. Люди продають останнє, аби «витягнути» своїх рідних. Не доводьте до цього, бо вакциновані кашляють і п’ють чай вдома, і це значно легше!

538 смертей – це настільки страшно, що популяризація вакцинації має стати місією для кожного, хто вважає, що людське життя – це цінність. Це про ЗМІ і лідерів думок насамперед.

Ті релігійні конфесії, які зараз обрали розповіді про «чіпи» й Армагедон замість популяризації вакцинації (як це робить католицька церква, УКГЦ і ПЦУ), – вчиняють злочин. Це не про Бога, це про приречення людей до свідомого самогубства. І всі знають, хто і що проповідує.

Я хочу подякувати бізнесу, який віддає площі під центри вакцинації. В Києві вони у всіх великих торгових центрах.

Я хочу вклонитися низько медикам. Вони бачать пекло та присвячують себе служінню життю.

Час говорити про реальну ситуацію, показувати лікарні, розповідати історії ковіду та переконувати. Розказувати про вакцини.

Про те, що Coronovac – це стара добра вакцина, як майже від грипу з деактивованим вірусом.

Що Pfizer і Moderna – це сучасні РНК-вакцини, які дають високий рівень захисту і є по суті проривом у медицині. І що Pfizer дозволений у США вже 12-річним дітям.

Без цього – ми вже за наступний місяць можемо втратити більше, ніж забрала російсько-українська війна… Багато тисяч жертв. Це страшно.

Збережіть себе. Зараз про це.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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