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    Майже у всіх київських Центрах надання адмінпослуг можна вакцинуватися

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    У ЦНАПі можна щепитися в порядку живої черги - Майже у всіх київських Центрах надання адмінпослуг можна вакцинуватися
    У ЦНАПі можна щепитися в порядку живої черги
    Фото: КМДА

    Наразі для охочих щепитися доступні три вакцини

    Пункти щеплення від Covid-19 працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

    З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі.

    Пункти вакцинації відкрито у Центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.

    Для охочих щепитися доступні вакцини:

    • AstraZeneca (Covishield, SKBio);
    • CoronaVac/Sinovac Biotech;
    • Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

    Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі або за можливості обрати зручний для вакцинації час через систему Helsi.

    Нагадаємо, у Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.

    19 жовтня біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

    За добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

    Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.

    Теги: Київ кияни вакцинація коронавірус
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    Майже у всіх київських Центрах надання адмінпослуг можна вакцинуватися