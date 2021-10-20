Майже у всіх київських Центрах надання адмінпослуг можна вакцинуватися

У ЦНАПі можна щепитися в порядку живої черги

Наразі для охочих щепитися доступні три вакцини

Пункти щеплення від Covid-19 працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі.

Пункти вакцинації відкрито у Центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.

Для охочих щепитися доступні вакцини:

AstraZeneca (Covishield, SKBio);

CoronaVac/Sinovac Biotech;

Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі або за можливості обрати зручний для вакцинації час через систему Helsi.

Нагадаємо, у Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.

19 жовтня біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

За добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.