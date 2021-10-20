Майже у всіх київських Центрах надання адмінпослуг можна вакцинуватися
Наразі для охочих щепитися доступні три вакцини
Пункти щеплення від Covid-19 працюють у Центрах надання адміністративних послуг майже у кожному районі Києва. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі.
Пункти вакцинації відкрито у Центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.
Для охочих щепитися доступні вакцини:
- AstraZeneca (Covishield, SKBio);
- CoronaVac/Sinovac Biotech;
- Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Щепитися можна в порядку живої черги безпосередньо у ЦНАПі або за можливості обрати зручний для вакцинації час через систему Helsi.
Нагадаємо, у Києві удвічі вищий рівень вакцинації порівняно із загальнодержавним.
19 жовтня біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.
За добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.
Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.