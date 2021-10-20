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    Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів

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    Є вірогідність, що Рада Євросоюзу ухвалить рішення про виключення нашої країни із &laquo;зеленого&raquo; списку&raquo; - Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів
    Є вірогідність, що Рада Євросоюзу ухвалить рішення про виключення нашої країни із «зеленого» списку»
    фото з відкритих джерел

    Кулеба обіцяє, що тотального закриття кордонів для українців вже не буде

    Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, чи буде повне закриття кордонів у разі виключення України із «зеленої» зони Євросоюзу.

    За його словами, українцям потрібно ретельно вивчати умови перетину кордону в кожну країну.

    «Остаточне рішення про поїздки приймає кожна країна ЄС окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусудів, які у попередні тижні були виключені з «зеленого» списку ЄС, демострують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів», – заявив Кулеба

    Він зазначив, що МЗС України продовжує тримати «руку на пульсі».

    «МЗС працює, щоб в умовах пандемії коло країн для подорожей залишалося максимально широким і надалі розширювалося. Ми будемо застосовувати всі інструменти, щоб залишити відкритими для українців максимальну кількість країн», – повідомив він.

    Кулеба додав, що можливе виключення України із «зеленого» списку Євросоюзу жодним чином не стосується політики. Все залежить від епідеміологічної ситуації у країні.

    «Є вірогідність, що Рада Євросоюзу ухвалить рішення про виключення нашої країни з цього списку», – сказав Кулеба.

    Він наголосив, що «тут немає політики», Євросоюз ухвалює рішення на основі чітких регуляцій та показників, тобто все залежить від розвитку епідеміологічної ситуації та кількості нових випадків Covid-19.

    «На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу...як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою та перспективу, що Європейський Союз виключить нас із «зеленого» списку», – наголосив Кулеба.

    Днями стало відомо, що ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низкького рівня вакцинації.

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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    Теги: МЗС ЄС здоров'я туризм документи Україна хвороби щеплення вакцинація Дмитро Кулеба мандрівка коронавірус
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    Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів