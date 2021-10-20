Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів

Є вірогідність, що Рада Євросоюзу ухвалить рішення про виключення нашої країни із «зеленого» списку»

Кулеба обіцяє, що тотального закриття кордонів для українців вже не буде

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, чи буде повне закриття кордонів у разі виключення України із «зеленої» зони Євросоюзу.

За його словами, українцям потрібно ретельно вивчати умови перетину кордону в кожну країну.

«Остаточне рішення про поїздки приймає кожна країна ЄС окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусудів, які у попередні тижні були виключені з «зеленого» списку ЄС, демострують, що не слід очікувати тотального закриття кордонів», – заявив Кулеба

Він зазначив, що МЗС України продовжує тримати «руку на пульсі».

«МЗС працює, щоб в умовах пандемії коло країн для подорожей залишалося максимально широким і надалі розширювалося. Ми будемо застосовувати всі інструменти, щоб залишити відкритими для українців максимальну кількість країн», – повідомив він.

Кулеба додав, що можливе виключення України із «зеленого» списку Євросоюзу жодним чином не стосується політики. Все залежить від епідеміологічної ситуації у країні.

«Є вірогідність, що Рада Євросоюзу ухвалить рішення про виключення нашої країни з цього списку», – сказав Кулеба.

Він наголосив, що «тут немає політики», Євросоюз ухвалює рішення на основі чітких регуляцій та показників, тобто все залежить від розвитку епідеміологічної ситуації та кількості нових випадків Covid-19.

«На жаль, останнім часом статистика в Україні демонструє стрімке зростання випадків коронавірусу...як наслідок ми маємо жахливу ситуацію з динамікою та перспективу, що Європейський Союз виключить нас із «зеленого» списку», – наголосив Кулеба.

Днями стало відомо, що ЄС цього тижня може виключити Україну із «зеленого» списку для подорожей. Це може статися через те, що в Україні спостерігається спалах коронавірусу на тлі низкького рівня вакцинації.

В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочнуться 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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