Covid-19 у Києві. Катафалки близько двох годин стоять у черзі до крематорію

19 жовтня в Києві від коронавірусу померли 29 осіб

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві та загалом в Україні невтішна. Наразі Україна посідає друге місце в Європі за смертністю від коронавірусу. Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький під час виступу у Верховній Раді.

«Україна наразі є другою, на жаль, зверху, за кількістю померлих. На сьогодні 436 людей померли за добу. Позаминула доба – понад 500 людей. Черга до київського крематорію сьогодні з катафалків складає близько 2 годин», – сказав він.

Радуцький закликав народних депутатів вакцинуватися від коронавірусу, показуючи приклад громадянам.

Як повідомлялося, 19 жовтня біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігалася велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

За добу 19 жовтня у Києві від коронавірусу померли 29 осіб.

Відділення лікарень Києва, що приймають хворих на Covid-19, заповнені на понад 50%.

Водночас, 19 жовтня біля Верховної Ради України відбувся мітинг проти вакцинації від коронавірусу.

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