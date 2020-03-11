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    Думки вголос

    Всеукраїнський карантин через коронавірус: як уряд провалює комунікацію

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    • Розсилка
    Всеукраїнський карантин через коронавірус: як уряд провалює комунікацію

    Інформацію треба не «ховати», а чесно пояснювати людям

    Я працювала в ЗМІ з 1998 року. Але такого бардака в супер важливій суспільній темі ще не бачила.

    Так, сьогодні відбулося перше засідання уряду, за присутності депутатів.

    Там було прийнято декілька рішень. Посеред засідання прем’єр оголосив з голосу рішення уряду «про впровадження карантину з 12 березня по 3 квітня з відповідними рекомендаціями органам місцевого самоврядування».

    Прем’єр перерахував, що саме передбачає карантин - «закриття навчальних закладів, заборону на збори понад 100 людей» і далі по тексту, як в моєму повідомленні. В рамках одного документу. Це можуть підтвердити колеги Mariya IonovaАхтем ЧийгозБондар Михайло та колеги з фракції Слуга народу.

    Прем’єр сказав, що це заходи запобігання, які впроваджують багато країн Європи. І з цим важко не погодитись.

    Окрім того, ми ставили питання про інші заходи. Прем’єр сказав і про КПП, і про авіасполучення.

    Далі вже на сайті КМУ з’явилося повідомлення, де слово карантин чомусь «заховано», і йдеться лише про низку заходів. Потім це підхопили і офіційні речники Слуг...

    Так, було багато рішень. Але було і рішення про карантин.

    Я справді вперше бачу, як Кабінет міністрів «ховає» власні рішення.

    Як уряд настільки провалює комунікацію... (Бо в нас забрали телефони, і я написала інформацію про прийнятий карантин через півгодини після голосування і була здивована відсутністю офіційного повідомлення).

    Як взагалі можна проводити настільки не підготовлені засідання, коли питання по протидії короновірусу були хаотично розкидані в порядку денному, і не було логічного в таких умовах пакету рішень.

    Два рішення, в тому числі про карантин, взагалі ухвалювали з голосу, без наявних проектів документів.

    ...Можливо, причина в тому, що це перше засідання, і уряд цілковито недоукомплектований. Напевно, це стосується і прес-служби.

    Можливо, це такий страх перед панікою. В першу чергу економічними наслідками, курсом долара по 27, і тд...

    Ніхто не прагне паніки. Ми всі в одному човні. На мою думку, рішення про карантин - правильне. І воно покликано запобігти епідемії в Україні.

    Інформацію треба не «ховати», а чесно пояснювати людям. І тим паче спотворювати ухвалені на офіційному засіданні рішення.

    І треба готуватися до засідань уряду системно. Це - єдиний шлях. В часи таких криз така непрофесійність - це загроза, не менша, ніж коронавірус.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ахтем Чийгоз карантин уряд коронавірус
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