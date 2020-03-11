Всеукраїнський карантин через коронавірус: як уряд провалює комунікацію

Інформацію треба не «ховати», а чесно пояснювати людям

Я працювала в ЗМІ з 1998 року. Але такого бардака в супер важливій суспільній темі ще не бачила.

Так, сьогодні відбулося перше засідання уряду, за присутності депутатів.

Там було прийнято декілька рішень. Посеред засідання прем’єр оголосив з голосу рішення уряду «про впровадження карантину з 12 березня по 3 квітня з відповідними рекомендаціями органам місцевого самоврядування».

Прем’єр перерахував, що саме передбачає карантин - «закриття навчальних закладів, заборону на збори понад 100 людей» і далі по тексту, як в моєму повідомленні. В рамках одного документу. Це можуть підтвердити колеги Mariya Ionova, Ахтем Чийгоз, Бондар Михайло та колеги з фракції Слуга народу.

Прем’єр сказав, що це заходи запобігання, які впроваджують багато країн Європи. І з цим важко не погодитись.

Окрім того, ми ставили питання про інші заходи. Прем’єр сказав і про КПП, і про авіасполучення.

Далі вже на сайті КМУ з’явилося повідомлення, де слово карантин чомусь «заховано», і йдеться лише про низку заходів. Потім це підхопили і офіційні речники Слуг...

Так, було багато рішень. Але було і рішення про карантин.

Я справді вперше бачу, як Кабінет міністрів «ховає» власні рішення.

Як уряд настільки провалює комунікацію... (Бо в нас забрали телефони, і я написала інформацію про прийнятий карантин через півгодини після голосування і була здивована відсутністю офіційного повідомлення).

Як взагалі можна проводити настільки не підготовлені засідання, коли питання по протидії короновірусу були хаотично розкидані в порядку денному, і не було логічного в таких умовах пакету рішень.

Два рішення, в тому числі про карантин, взагалі ухвалювали з голосу, без наявних проектів документів.

...Можливо, причина в тому, що це перше засідання, і уряд цілковито недоукомплектований. Напевно, це стосується і прес-служби.

Можливо, це такий страх перед панікою. В першу чергу економічними наслідками, курсом долара по 27, і тд...

Ніхто не прагне паніки. Ми всі в одному човні. На мою думку, рішення про карантин - правильне. І воно покликано запобігти епідемії в Україні.

Інформацію треба не «ховати», а чесно пояснювати людям. І тим паче спотворювати ухвалені на офіційному засіданні рішення.

І треба готуватися до засідань уряду системно. Це - єдиний шлях. В часи таких криз така непрофесійність - це загроза, не менша, ніж коронавірус.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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