Україна входить у світову економічну кризу, викликану коронавірусом – прем’єр



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Через коронавірус Європі загрожує нова економічна криза, подібна до кризи 2008 року

Україна в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році, - Шмигаль

Україна входить у світову економічну кризу, викликану поширенням коронавірусу у світі. Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив Шмигаль, фактично Україна стоїть на порозі кризи, а в деяких країнах це вже початок фінансово-економічної кризи.

«Україна зараз в цю криза входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році», - стверджує прем'єр.

За його словами, в Україні зараз, як ніколи, висока ліквідність в банках. «У нас високі золотовалютні запаси. У нас є запас по бюджетному курсу, який запланований (27 грн / долар, - ред.). У нас досить позитивний діалог з МВФ, у нас вчора був конференц-колл з керівництвом МВФ, і домовилися про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов», - додав він.

Нагадаємо, в Естонії заявили про економічну кризу. Міністр фінансів Естонії Мартін Хельме наголосив, що такого різкого падіння не було з 2008 року.

Також очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що через коронавірус Європі загрожує нова економічна криза, подібна до кризи 2008 року. За розрахунками Лагард, у разі, якщо ЄС вдасться протидіяти коронавірусу та його впливу на економіку скоординовано, то економічний «шок» буде тимчасовим.

Наразі Європейський центральний банк вивчає всі можливі інструменти для того, аби пом’якшити удар коронавірусу на економіку. Однак зазвичай такими інструментами є зниження облікової ставки, водночас у ЄС вона і без цього наразі наближається до нуля.

Напередодні облікові ставки знизили у США та Британії.

Зазначимо, що в останній тиждень лютого 2020 року через паніку, спричинену коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трильйонів доларів — це еквівалент ВВП Японії (у 2018 році за розрахунками МВФ) і більше ВВП України у понад 40 разів. На світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи. Цей спад продовжився і на початку березня.