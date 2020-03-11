У Запоріжжі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус



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Дослідження на грипп та парагрип у жінки дали негативний результат

Жінка прибула з Італії, у неї гостра респіраторна хвороба

У Запоріжжі з підозрою на коронавірус жінку госпіталізували з гострою респіраторною інфекцією, яка прибула в Україну з Італії. Про це повідомили в пресслужбі Запорізької облдержадміністрації.

Повідомляється, що жінка звернулася в пункт охорони здоров'я на вокзалі «Запоріжжя-1» 9 березня. Останні два тижні вона перебувала в Італії, при цьому жінка заперечує, що контактувала з хворими коронавірусом в цій країні.

«Враховуючи перебування жінки в Італії протягом останніх 14 днів до захворювання і тяжкість перебігу хвороби, вона була в цей же день госпіталізована в боксированное відділення обласної інфекційної клінічної лікарні. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, до отримання результатів дослідження матеріалу від хворого коронавірусом, такий випадок вважається підозрілим на інфікованість коронавірусом», - повідомили в ОДА.

Також під нагляд лікарів на період 14 днів були поміщені особи, які контактували з жінкою. У приміщеннях, де знаходилася жінка, проведено дезінфекційні заходи.

Дослідження на грипп та парагрип дали негативний результат.

Матеріали для дослідження на коронавірус були відправлені у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України. Результати аналізів будуть відомі через кілька днів.

Нагадаємо, 11 березня із «Борисполя» до лікарні направили громадянку Китаю з підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, сьогодні з «Борисполя» госпіталізували пасажира з підозрою на коронавірус.

У пресслужбі аеропорту «Главкому» повідомили, що о 13.25 приземлився літак авіакомпанії Flydubai рейсу «Дубай -Київ», в якому перебував пасажир з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на Covid-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19,

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).