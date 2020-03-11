Прем’єр заявив, що міністри відмовилися від премій до кінця року



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Міністри отримуватимуть заробітну плату, розмір якої не має перевищувати п’яти середніх заробітних плат по Україні та визначені законом надбавки, - голова уряду

Питання премій міністрів буде розглядатися за результатами роботи за рік, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українські міністри ухвалили рішення відмовитися від премій до кінця року. Про це прем’єр сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє Укрінформ.

«Це політичне рішення, але воно важливе. Міністри відмовилися від своїх премій до кінця року і прийняли рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатися за результатами роботи за рік, і тоді ми будемо спільно, в суспільній дискусії приймати рішення, чи заслужили міністри і політики на преміювання», - сказав глава уряду.

Шмигаль уточнив, що міністри отримуватимуть заробітну плату, розмір якої не має перевищувати п’яти середніх заробітних плат по Україні та визначені законом надбавки.

Шмигаль додав, що також прийнято рішення, згідно з яким надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%.

Як повідомлялося, новий міністр фінансів розповів, яка у нього буде зарплата.

Нагадаємо, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, її підтримали 353 депутати.

Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.