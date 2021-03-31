Зеленський вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок

Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП

31 березня 2021. 2 роки обрання Володимира Зеленського.

407 жертв коронавірусу за добу. Повністю провакциновано дві людини на фоні двох мільйонів у Польщі.

Загострення на фронті. Підведені знову, як в 2014 році російські війська на кордоні. Донбас обговорює Путін з Меркель і Макроном, але без Зеленського і України.

Президент вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок, щоб до пупа діставав.

Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП. А ще провів «рішучу реформу» з повернення раніше скасованого ж владою «пакунку малюка».

Отак виглядає чергова серія «Слуги народу» через два роки абсолютної зеленої влади.

Серіал давно переплюнув «Чорне дзеркало» і увійшов в історію... Ту саму українську історію, яку так важко читати без брому.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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