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    Думки вголос

    Зеленський вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
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    Зеленський вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок

    Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП

    31 березня 2021. 2 роки обрання Володимира Зеленського.

    407 жертв коронавірусу за добу. Повністю провакциновано дві людини на фоні двох мільйонів у Польщі.

    Загострення на фронті. Підведені знову, як в 2014 році російські війська на кордоні. Донбас обговорює Путін з Меркель і Макроном, але без Зеленського і України.

    Президент вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок, щоб до пупа діставав.

    Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП. А ще провів «рішучу реформу» з повернення раніше скасованого ж владою «пакунку малюка».

    Отак виглядає чергова серія «Слуги народу» через два роки абсолютної зеленої влади.

    Серіал давно переплюнув «Чорне дзеркало» і увійшов в історію... Ту саму українську історію, яку так важко читати без брому.

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Путін Володимир Зеленський серіал президент парламент
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