Зеленський вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок
Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП
31 березня 2021. 2 роки обрання Володимира Зеленського.
407 жертв коронавірусу за добу. Повністю провакциновано дві людини на фоні двох мільйонів у Польщі.
Загострення на фронті. Підведені знову, як в 2014 році російські війська на кордоні. Донбас обговорює Путін з Меркель і Макроном, але без Зеленського і України.
Президент вдався до рішучих дій – збільшив президентський ланцюг до 16 ланок, щоб до пупа діставав.
Парламент ціле засідання присвятив помальованим дверям і салюту під ОП. А ще провів «рішучу реформу» з повернення раніше скасованого ж владою «пакунку малюка».
Отак виглядає чергова серія «Слуги народу» через два роки абсолютної зеленої влади.
Серіал давно переплюнув «Чорне дзеркало» і увійшов в історію... Ту саму українську історію, яку так важко читати без брому.
Джерело: блог Вікторії Сюмар