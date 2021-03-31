Більше 100 нардепів закликали Венедіктову захистити працівників «Укрлендфармінгу» від Ситника

У зверненні до Генпрокурора депутати заявляють, що занепокоєні ситуацією, яка полягає в кримінальному переслідуванні керівника компанії «Укрлендфармінг» Бахматюка

«Переслідування викликає підозри у заангажованому ставленні Ситника до компанії і її акціонера», – стверджують нардепи

Більше 100 народних депутатів підписали звернення до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової після скарги 25 тисяч працівників агрохолдингу «Укрлендфармінг». Збір підписів в Верховній Раді під цим зверненням триває. Депутати заявляють, що вже 5 років аграрії стикаються з безпрецедентним тиском з боку НАБУ через особистісний конфлікт Артема Ситника з акціонером компанії. Про це повідомляють Українські новини.

Народні депутати України закликають Ірину Венедіктову виконати рішення суду про передачу справ проти акціонера незаангажованим правоохоронним органам: суд встановив, що директор НАБУ Артем Ситник має конфлікт інтересів, а 5 річний тиск НАБУ на компанію знищує створені 30 000 робочих місць і призводить до втрат для бюджету країни.

Про це депутати заявили вчора ввечері на брифінгу в Верховній Раді. У зверненні до Генпрокурора депутати заявляють, що занепокоєні критичною ситуацією, яка полягає в кримінальному переслідуванні керівника і засновника компанії «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка. «Це переслідування викликає підозри у заангажованому ставленні директора НАБУ Артема Ситника до компанії і її акціонера», – стверджують у зверненні нардепи.

Парламентарі повідомляють, що ще рік тому в компанії працювало близько 30 000 робітників, 13 000 з яких станом на 2021 рік вже втратили роботу через закриття 37 підприємств.

«За 10 років агрохолдинг інвестував в економіку України більше 3 млрд доларів, у тому числі завдяки залученню коштів іноземних інвесторів і кредитних коштів, наданих компанії міжнародними фінансовими установами. Тільки за останні три роки підприємства компанії сплатили порядка 7,7 млрд грн податків, створювали 1% ВВП України… Компанія «Укрлендфармінг», підприємства якої розташовані в 22 областях України, відіграє важливу роль і в соціальному житті у містах і селах. Агрохолдинг надавав соціальну допомогу 706 населеним пунктам України, працював з 298 000 орендодавцями земельних паїв», – йдеться у зверненні.

«У нас викликає серйозне занепокоєння 5-річне переслідування НАБУ цього підприємства без жодного доведеного в суді порушення з боку компанії та її засновника», – пишуть народні депутати. – Весь цей час компанія і бюджет країни несли фінансові і репутаційні втрати», – йдеться у зверненні. – Багаторічне кримінальне переслідування і закриття таких відомих в світі підприємств, як «Укрлендфармінг», шкодить національним інтересам нашої держави».

Нардепи закликають Генпрокурора взяти під особистий контроль дотримання законності у згаданих справах та виконання рішення Печерського районного суду у м. Києві від 21.01.2021 року у справі № 757/1872/21-к. «Обговорюється питання створення тимчасової слідчої комісії з цього питання. Нашою метою є показати бізнесу, що парламент дбає про дотримання законності, прав кожного українця. Закликаємо Генерального прокурора взяти під особистий контроль здійснення досудового розслідування, перевірити законність його порушення та розгляду», – повідомив під час брифінгу у Верховній Раді народний депутат Павло Павліш.

Член аграрного комітету Андрій Богданець заявив, що «найбільша компанія страждає від несправедливості, …,а країна недоотримує надходження в бюджет. Неприпустимо, щоб в європейській державі було переслідування приватних компаній».

Нагадаємо, що у рішенні Печерського районного суду м. Києва від 21.01.20121 року по справі № 757/1872/21-к зазначено необхідність розглянути клопотання про вирішення спору про підслідність у кримінальних провадженнях через конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника у справі проти акціонера компанії «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.