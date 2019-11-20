Ляшко і Лещенко шукають для себе нові ролі і нових спонсорів

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

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Про другорядних політиків

Два известных политика - бывший журналист, специализирующийся на «разгребании грязи», еврооптимист Лещенко и не менее эпатажный лидер Радикальной партии Ляшко прославились на этой недели своими скандальными выходками. Хорошо видно, что, оказавшись на периферии политической жизни, Лещенко и Ляшко ищут для себя новые роли и новых спонсоров.

Например, место и роль смелого, информированного, честного журналиста-депутата взял на себя член однопартийного большинства «Слуга народа» Дубинский, который и выдавил Лещенко из это ниши.

Теперь Лещенко надо искать себе новое амплуа. И он почему-то решить взять на себя роль «стационарного врага» Тимошенко, не давая ей, на ток-шоу, сильно критиковать позор социально-экономической политики нынешней власти. И врагом Тимошенко он неожиданно стал только после того, как Тимошенко объявила о своем переходе в политическую оппозицию к антинародному курсу нынешней власти. Не раньше и не позже. Лещенко явно старается.

Наверное, скоро Офис президента сумеет оценить его грязную роль по достоинству. Другой вопрос, что его нападки на Тимошенко вряд ли будут эффективным. Сознательно хамить оппоненту –это вчерашний день украинских-ток шоу. Это скорее, стиль того же Ляшко, но не высокомерного, рафинированного Лещенко. Он взялся не за свое дело.

Поэтому лучше всего Лещенко и Ляшко объединить свои усилия по поиску новых политических ролей, которые скоро будут востребованы, как новой властью, так и олигархами, а не скандалить и рисковать своим политическим будущим. Чем ниже они будут опускаться в «меню» грязных политических услуг, тем меньше они будут востребованы в будущем.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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