  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Таран
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Про Бандеру, Ізраїль та різницю між міністрами закордонних справ

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    • Розсилка
    У своїй хаті своя правда і сила та воля - Про Бандеру, Ізраїль та різницю між міністрами закордонних справ
    У своїй хаті своя правда і сила та воля
    Фото: Reuters

    Ми самі розберемось з нашими історичними постаттями без допомоги сусідів, які до цього часу не можуть змиритися з українською незалежністю

    У чому різниця між Пристайко і Кулебою або чому завжди є різниця

    Так от.

    Декілька слів щодо заяви посла Ізраїля про марш на честь Бандери

    Рівно рік тому посольство Ізраїля зробило аналогічну заяву.

    Але тодішній міністр Пристайко зреагував.

    Офіційно.

    Кожна країна самостійно обирає та вшановує своїх героїв і не потребує політичних коментарів.

    Питання історичної пам’яті це питання для істориків, а не для політиків.

    У своїй хаті своя правда і сила та воля. Ми самі розберемось з нашими історичними постаттями без допомоги сусідів, які до цього часу не можуть змиритися з українською незалежністю.

    На жаль, цього року Кулеба промовчав.

    Черговий раз переконався – «різниця є».

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Ізраїль Степан Бандера Дмитро Кулеба Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Вовк
    Дмитро Вовк

    Ексочільник НКРЕКП 

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies