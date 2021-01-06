Про Бандеру, Ізраїль та різницю між міністрами закордонних справ

У своїй хаті своя правда і сила та воля

Ми самі розберемось з нашими історичними постаттями без допомоги сусідів, які до цього часу не можуть змиритися з українською незалежністю

У чому різниця між Пристайко і Кулебою або чому завжди є різниця

Так от.

Декілька слів щодо заяви посла Ізраїля про марш на честь Бандери

Рівно рік тому посольство Ізраїля зробило аналогічну заяву.

Але тодішній міністр Пристайко зреагував.

Офіційно.

Кожна країна самостійно обирає та вшановує своїх героїв і не потребує політичних коментарів.

Питання історичної пам’яті це питання для істориків, а не для політиків.

У своїй хаті своя правда і сила та воля. Ми самі розберемось з нашими історичними постаттями без допомоги сусідів, які до цього часу не можуть змиритися з українською незалежністю.

На жаль, цього року Кулеба промовчав.

Черговий раз переконався – «різниця є».

Джерело: блог Віктора Тарана

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