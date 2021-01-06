Понад 30 країн вже почали Covid-вакцинацію ─ ВООЗ
Першими країни вакцинують людей з груп високого ризику
Понад 30 країн світу почали проводити вакцинацію населення від коронавірусу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
За даними організації, першими країни вакцинують людей з груп високого ризику.
Зазначається, що минулого тижня ВООЗ опублікувала перший список використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech в надзвичайних ситуаціях.
«Було також приємно бачити початок впровадження вакцини AstraZeneca в першій країні», ─ відзначили в організації.
Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації: щеплення зробили 13% населення.
Також повідомлялося, що харківська компанія подала заявку на реєстрацію російської Covid-вакцини.
Раніше повідомлялося, що Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.
Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.
До слова, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.