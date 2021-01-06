Понад 30 країн вже почали Covid-вакцинацію ─ ВООЗ

У світі вже майже у 87 млн людей виявили коронавірус

Першими країни вакцинують людей з груп високого ризику

Понад 30 країн світу почали проводити вакцинацію населення від коронавірусу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

За даними організації, першими країни вакцинують людей з груп високого ризику.

Зазначається, що минулого тижня ВООЗ опублікувала перший список використання вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech в надзвичайних ситуаціях.

«Було також приємно бачити початок впровадження вакцини AstraZeneca в першій країні», ─ відзначили в організації.

Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації: щеплення зробили 13% населення.

Також повідомлялося, що харківська компанія подала заявку на реєстрацію російської Covid-вакцини.

Раніше повідомлялося, що Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

До слова, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

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