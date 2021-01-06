Україна вимагає від Боснії та Герцеговини повернути ікону з Луганська ─ Кулеба

14 грудня 2020 рокуочільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії ікону, викрадену у Луганську

Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися, – міністр

Україна продовжує вимагати від керівництва Боснії та Герцеговини повернути ікону, викрадену в Луганську і подаровану главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у Twitter.

«Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони», ─ написав він.

14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.

Глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік на пресконференції 5 січня заявив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, тим, від кого її отримав, але не Україні.

Додік заявив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії і Україна ніколи не піднімала питання про зникнення ікони.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу у 2018 році через Росію та Сербію.

Після розголосу у ЗМІ прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу і намагається встановити, як старовинна українська ікона потрапила до країни.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Пізніше Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило, що на іконі, яку у Боснії та Герцеговині подарували голові МЗС Росії Сергію Лаврову, є печатка Одеської крайової комісії.

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