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    Думки вголос

    Бандера й досі важливий для сьогодення

    Червоно-чорні прапори, бандерівське вітання &laquo;Слава Україні!&raquo; &ndash; невід&lsquo;ємний атрибут боротьби за свободу на Майданах 1990, 2004, 2013-2014 і нині на фронті - Бандера й досі важливий для сьогодення
    Червоно-чорні прапори, бандерівське вітання «Слава Україні!» – невід‘ємний атрибут боротьби за свободу на Майданах 1990, 2004, 2013-2014 і нині на фронті

    Хай як змінився світ із часу смерті Бандери, боротьба українців за свободу продовжується

    Ми живемо в зовсім іншому світі, ніж той, де формувався і який намагався формувати Степан Бандера. Але дискусії про нього досі не змовкають в Україні, періодично вихлюпуючись поза її межі.

    Він досі не став одним із діячів минулого, яких знаємо лиш за портретами в підручниках історії. Він досі важливий для сьогодення. Ним захоплюються та ненавидять так сильно, ніби він досі живий і впливає на життя інших. Ніби досі триває його боротьба.

    Але насправді ж триває! Хай як змінився світ із часу смерті Бандери, боротьба українців за свободу продовжується.

    Наша столітня війна не закінчилася. І навіть головний ворог у ній, попри різні назви – Російська імперія, СССР, Російська Федерація – залишається незмінним. Він дуже добре розуміє тяглість боротьби, тому для Росії бандерівцями є і партизани, що боролися з нею на Західній Україні у 1940-1950-ті, і активісти Помаранчевого та ЄвроМайданів, і солдати Збройних сил України, що стримують її наступ на Сході.

    Це розуміють чи відчувають й самі українці, тому червоно-чорні прапори, бандерівське вітання «Слава Україні!» – невід‘ємний атрибут боротьби за свободу на Майданах 1990, 2004, 2013-2014 і нині на фронті.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія українці активісти Степан Бандера
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    Бандера й досі важливий для сьогодення