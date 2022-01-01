Україна привітала Польщу із початком головування у ОБСЄ

Дмитро Кулеба повідомив, що протягом цього року очікує на плідну співпрацю із поляками

Польща починає головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба із цього приводу привітав польського колегу Збігнєва Рау. Вітання міністр опублікував у своєму Twitter.

Український голова МЗС очікує на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України.

На сайті МЗС Польщі зазначили, що головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ.

«Намір Польщі – діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Організація працює на основі консенсусу держав-учасників. Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу ОБСЄ», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, з 1 січня 2022 року Польща офіційно взяла на себе головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), яке перейшло до неї від Швеції.

Варшава на новій посаді має намір діяти комплексно та активно, залучаючи до роботи всі інститути ОБСЄ, місії та всі держави-учасниці.

Як відомо, Росія нарощує постачання бойової техніки та озброєння в ОРДЛО. Також повідомлялося, що представники Росії та ОБСЄ обговорять ситуацію біля кордонів України.

Нагадаємо, 10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями.