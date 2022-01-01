День народження Степана Бандери: як святкуватимуть 113-річчя лідера ОУН в Україні

Традиційно наймасовіші акції очікуються у Києві, Одесі та на заході України

1 січня 2022 року в Україні традиційно відбудуться святкові заходи на честь 113-річчя від дня народження Степана Бандери. Як стало відомо на нараді в МВС, всього заплановано до 50 таких заходів, участь у яких, згідно із заявками, візьмуть близько 10 тисяч людей по всій країні, повідомляють «Факти».

Традиційно наймасовіші акції очікуються у Києві, Одесі та на заході України, де в деяких містах банери із зображенням Бандери вже з'явилися офіційно. Так, у Тернополі банер вивісили на будівлі обласної адміністрації, а у Хмельницькому – на будівлі великого торгового центру. Це супроводжувалося виконанням відомої в соцмережах пісні «Батько наш Бандера».

Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в тернопільському селі Угринів у сім'ї греко-католицького священника, проте доля приготувала йому політичну діяльність – він став лідером та організатором українського націоналістичного руху. 1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини він ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід – керівний орган фракції ОУН (б) (бандерівського руху). У 1940 році його заарештували вже фашисти – за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави. Після звільнення Бандера продовжив діяльність в ОУН і 1959 року був убитий агентом КДБ Богданом Сташинським.

У незалежній Україні у 2010 році Бандері було присвоєно звання Героя України, проте того ж року Донецький окружний адміністративний суд скасував рішення, а законопроект, покликаний повернути звання, у Раді так і не ухвалили.

Раніше на будівлі Тернопільської обласної ради з’явився 11-метровий банер із портретом Степана Бандери. Відповідне розпорядження видав голова облради Михайло Головко.

Також 14 грудня вандали облили пам'ятник Бандері в Тернополі червоною фарбою. Момент вандалізму зафіксували камери. Хуліганів – двох 21-річних жителів Житомира – розшукала поліція. За тиждень пам'ятник закидали яйцями. Після цього правоохоронці взяли під цілодобову охорону пам'ятник Бандері у Тернополі.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.