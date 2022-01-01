Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)

Зеленський не першим здогадався зібрати країну за столом

Відеоролик, під час якого президент оголошує святкове звернення, був знятий у форматі застілля

Відомий журналіст, колишній головний редактор «Газети По-Київськи» Сергій Тихий оприлюднив настінний календар 1999 року, на якому тодішній президент за великим святковим столом вітає молодят. Дуже схожий сюжет використав Офіс президента в новорічному вітанні нинішнього глави держави, яке побачили цієї ночі українці.

«От недарма ж я цей календар з Кучмою 23 роки зберігав! З новим щастячком, друзі!», – підписав знімок журналіст.

Нагадаємо, 22-хвилинний відеоролик, під час якого президент оголошує святкове звернення, був знятий у форматі застілля. За столом у президента зібрались відомі люди, перед якими Зеленський виголошує промову.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав несподівану причину поразки збірної країни з футболу на Євро-2020.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із дітьми, а позаминулого - із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.