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    Події в Україні

    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)

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    Зеленський не першим здогадався зібрати країну за столом - Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)
    Зеленський не першим здогадався зібрати країну за столом
    фото: скріншот із відео новорічного привітання президента

    Відеоролик, під час якого президент оголошує святкове звернення, був знятий у форматі застілля

    Відомий журналіст, колишній головний редактор «Газети По-Київськи» Сергій Тихий оприлюднив настінний календар 1999 року, на якому тодішній президент за великим святковим столом вітає молодят. Дуже схожий сюжет використав Офіс президента в новорічному вітанні нинішнього глави держави, яке побачили цієї ночі українці.

    «От недарма ж я цей календар з Кучмою 23 роки зберігав! З новим щастячком, друзі!», – підписав знімок журналіст.

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    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)
    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)
    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)
    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)
    фото: скріншот із відео новорічного привітання президента

    Нагадаємо, 22-хвилинний відеоролик, під час якого президент оголошує святкове звернення, був знятий у форматі застілля. За столом у президента зібрались відомі люди, перед якими Зеленський виголошує промову.

    Раніше президент України Володимир Зеленський назвав несподівану причину поразки збірної країни з футболу на Євро-2020.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні згадав перемоги українців за минулий рік та похизувався здобутками, зокрема, тим, як налякав олігархів.

    Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із дітьми, а позаминулого - із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками.

    Теги: українці Володимир Зеленський президент журналіст Офіс президента час
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    Зеленський списав ідею новорічного вітання у Кучми (фото)