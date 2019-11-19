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    Думки вголос

    До нього приходив на чай Рональд Рейган. Що ми знаємо про патріарха Мстислава?

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ&rsquo;я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму - До нього приходив на чай Рональд Рейган. Що ми знаємо про патріарха Мстислава?
    Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ’я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму

    В юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри

    Поки тривають пригоди з депутатством, продовжимо наші короткі уроки історії.

    Ім’я Патріарха Мстислава, який на початку 1990-х активно сприяв відродженню в Україні Української Автокефальної православної церкви, чули багато українців.

    Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ’я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму.

    Проте мало хто здогадується, що в юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри.

    • Що ж змусило бойового командира прийняти чернечий постриг?
    • Як він опинився за океаном і якою силою зумів примирити такі розрізнені частини української діаспори?
    • І чому до нього приходив на чай Рональд Рейган?

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія УНР
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