До нього приходив на чай Рональд Рейган. Що ми знаємо про патріарха Мстислава?

Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ’я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму

В юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри

Поки тривають пригоди з депутатством, продовжимо наші короткі уроки історії.

Ім’я Патріарха Мстислава, який на початку 1990-х активно сприяв відродженню в Україні Української Автокефальної православної церкви, чули багато українців.

Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ’я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму.

Проте мало хто здогадується, що в юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри.

Що ж змусило бойового командира прийняти чернечий постриг?

Як він опинився за океаном і якою силою зумів примирити такі розрізнені частини української діаспори?

І чому до нього приходив на чай Рональд Рейган?

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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