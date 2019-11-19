До нього приходив на чай Рональд Рейган. Що ми знаємо про патріарха Мстислава?
В юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри
Поки тривають пригоди з депутатством, продовжимо наші короткі уроки історії.
Ім’я Патріарха Мстислава, який на початку 1990-х активно сприяв відродженню в Україні Української Автокефальної православної церкви, чули багато українців.
Уже будучи у поважному віці, на візочку, він кілька разів відвідував Україну, допомагаючи відродженню православ’я після багаторічної комуністичної пропаганди войовничого атеїзму.
Проте мало хто здогадується, що в юності майбутній Патріарх Мстислав був хорунжим армії УНР, і навіть - особистим адьютантом Симона Петлюри.
- Що ж змусило бойового командира прийняти чернечий постриг?
- Як він опинився за океаном і якою силою зумів примирити такі розрізнені частини української діаспори?
- І чому до нього приходив на чай Рональд Рейган?
Джерело: блог Володимира В'ятровича