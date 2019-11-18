Навколо музею історії України розгорівся скандал

Навколо музею історії України розгорівся скандалдокумент
Колектив Національного музею історії України заявив про спробу рейдерського захоплення
Колектив Національного музею історії України звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням втрутитись у ситуацію, яка склалась у музеї. У зверненні, зокрема, йдеться про те, що 11 листопада в музеї сталася спроба рейдерського захоплення.
Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.
Колектив музею підтримує генерального директора Тетяну Сосновську і виражає недовіру призначеному наказом державного секретаря Міністерства культури Ростислава Карандєєва в.о. гендиректора НМІУ Богдану Патриляку.
Також спільний представницький орган профспілок музею звернувся із листом до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського з повідомленням про виникнення колективного трудового спору між колективом НМІУ та державним секретарем Міністерства культури Карандєєвим, що полягає у незаконному відстороненні Сосновської.
«У разі тиску на колектив та при спробах переслідування співробітників за їхню принципову позицію, колектив попереджає про можливість використання свого права на страйк», - йдеться у заяві працівників Національного музею історії України.
Нагадаємо, 11 листопада комісія Міністерства культури розпочала перевірку Національного музею історії України, на час перевірки відсторонено директора музею Тетяну Сосновську.
До слова, у січні цього року у музеї проходив обшук робочого місця завідувача сектору нумізматики та перевірка експонатів колекції.