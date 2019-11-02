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    Думки вголос

    Листопадовий зрив. Як українці у 1918 році за одну ніч взяли під свій контроль Львів

    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Розсилка
    Листопадовий зрив. Як українці у 1918 році за одну ніч взяли під свій контроль Львів

    Львів потрібно було захоплювати, щоб випередити поляків, які теж претендували на місто

    Як історик і автор історичних книг звісно хотів би аби українці багато читали про своє минуле - серйозні, глибокі дослідження, або бодай популярну літературу. Але знаю, що читачів в наш час менше ніж глядачів. І навіть ті, що дивляться готові витратити на це не багато часу. Тому Український інститут національної пам'яті з Пономарьов Вячеслав та Andrii Saichuk спробували такий формат - за 5 хвилин про ключові події українського минулого.

    Перша розповідь про Гелловін, який українці влаштували понад сто років тому у Львові:)

    Дивіться і поширюйте.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    історія Львів
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