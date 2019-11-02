Листопадовий зрив. Як українці у 1918 році за одну ніч взяли під свій контроль Львів

Львів потрібно було захоплювати, щоб випередити поляків, які теж претендували на місто

Як історик і автор історичних книг звісно хотів би аби українці багато читали про своє минуле - серйозні, глибокі дослідження, або бодай популярну літературу. Але знаю, що читачів в наш час менше ніж глядачів. І навіть ті, що дивляться готові витратити на це не багато часу. Тому Український інститут національної пам'яті з Пономарьов Вячеслав та Andrii Saichuk спробували такий формат - за 5 хвилин про ключові події українського минулого.

Перша розповідь про Гелловін, який українці влаштували понад сто років тому у Львові:)

Дивіться і поширюйте.

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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