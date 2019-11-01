Перший в Україні методичний посібник з навчання розмовному івриту (пресконференція)



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Посібник є узагальненням досвіду Всеукраїнського проекту «Клуб розмовного івриту «А поговорити?!», учасники якого розробили і апробували нову методику навчання івриту

1 листопада в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить презентація першого в Україні методичного посібника з навчання розмовному івриту.

Запрошені гості: Світлана Кузьміна, директор Інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського; Олена Заславська, виконавчий директор Сіоністської Федерації України, ініціатор і керівник програми «Клуб розмовного івриту «А поговорити?»; Ксенія Єрофеєва, упорядник видання, викладач і модератор клубу розмовного івриту «А поговорити?».

У жовтні 2019 р. виходить друком перший в Україні методичний посібник з навчання розмовному івриту, який став результатом співпраці Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Сіоністської федерації України, Асоціації єврейських організацій та общин України (ВААД). Посібник є узагальненням досвіду Всеукраїнського проекту «Клуб розмовного івриту «А поговорити?!», учасники якого розробили і апробували нову методику навчання івриту.

На відміну від традиційного ізраїльського підходу, головну увагу вони приділяють не механічному запам’ятовуванню, а творчому засвоєнню граматичних або словесних конструкцій у спонтанному мовленні.

Крім загального обґрунтування своєї концепції, автори дають практичні поради щодо створення унікальної, теплої атмосфери, визначення тематики для обговорення, яка дозволяє включитись у розмову студентам з різним словниковим запасом і різного рівня володіння мовою.

У виданні також представлено кількарічний досвід організації Клубів розмовного івриту «А поговорити?!» в Києві, Чернівцях, Маріуполі з прикладами планів зустрічей, завдань, темами і питаннями, текстами пісень на івриті.