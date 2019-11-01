Офіс президента передав Меджлісу розсекречені документи про депортацію кримських татар



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Документи стосуються примусової депортації кримських татар, знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом Фото: president.gov.ua

У президента запевнили, що робота по розшуку документів щодо депортації продовжиться

Офіс президента України передав Меджлісу кримськотатарського народу розсекречені документи НКВС Радянського Союзу про депортацію кримських татар у 1944 році.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

«Місяць тому під час експертизи, яку проводив Київський інститут судових експертиз, ми отримали інформацію та підтверджувальні документи, які стосуються примусової депортації кримських татар, тих знущань і геноциду, який був вчинений радянським режимом», — сказав заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов на зустрічі з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим.

За словами Смірнова, це перший етап оприлюднення розсекречених документів, пов’язаних з геноцидом кримськотатарського народу.

«Це жахлива історія про те, як люди по 28 діб їхали без води і без їжі, про жахливі умови праці. Це факти про те, яка кількість людей за певний проміжок часу була просто вбита. Умови проживання взагалі важко назвати людськими — люди спали у вагонах, на сирій землі, дуже часто страждали на важкі захворювання й помирали», — розповів заступник глави Офісу.

Смірнов запевнив, що робота по розшуку документів щодо депортації продовжиться. Також він запропонував представникам Меджлісу створити спільну робочу групу «з метою встановлення історичної справедливості в цьому питанні».

«Ці документи — донесення відділів НКВС СРСР. Не вперше ми отримуємо розсекречені документи з архівів України, з інших закладів. Для нас це дуже важливо, оскільки Верховна Рада ухвалила постанову, якою визнала насильницьку депортацію кримськотатарського народу геноцидом», — заявив зі свого боку Чубаров.