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    Думки вголос

    Про малороса і українця. У чому різниця

    Про малороса і українця. У чому різниця

    Малоросом бути легше, але ...

    Малорос – це лінь українця. Вона може бути наслідком втоми. Але необов‘язково. Бути малоросом просто легше.

    Це спокійно, не викликає конфліктів з сусідами. Хоч звісно не викликає у них захоплення, чи навіть просто поваги. Але на рівні малороса немає потреби в цьому – «лиш би не чіпали». Малорос – це українець, який не хоче рости, якому не треба багато.

    Бути українцем важко. Це постійний процес відстоювання своєї особливості перед собою та іншими. Говорити не так як вони і не те, що вони хотіли б чути від тебе. Дряпатися кудись вгору, де тебе ніхто не чекає. Звідки на тебе зневажливо кидають погляди інші, мовляв «а тобі чого там унизу не сидиться».

    Малоросу простіше, у нього вже є все що потрібно для його ідентифікації іншими. Всі його особливості (вареники, борщ, гарні пісні...) вже давно відібрані цими іншими за їх смаками. То ж вони не викликають ні в кого заперечень.
    Українець постійно відтворює свої особливості, він має просувати їх у світі, де вони сприймаються з подивом, а іноді навіть ворожістю, яку викликає чуже і незрозуміле.

    Малорос вірить, що найважливіше можна випросити на колінах. Українець знає, що мусить вирвати його в боротьбі.
    Для малороса головне у головній пісні – «згинуть наші вороженьки як роса на сонці». Для українця – «душу й тіло ми положим за нашу свободу».

    Малоросом бути легше, але щоб не було соромно перед дітьми маєм залишатись українцями.

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    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: соціум незалежність українці
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