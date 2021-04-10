«Треба почистити всі московські монастирі, бо удар буде в спину», – генерал

«Зважати треба не лише на зовнішнього ворога, а й на тих, що в середині країни» – ексзаступник голови СБУ

З огляду на загострення протистояння з Росією, Україні вже зараз треба консолідувати ветеранів, добровольців і зміцнити територіально оборону – по-справжньому, а не на папері.

Про це в ефірі програми «Борковський & Валевська» заявив генерал-лейтенант, ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

При цьому ексзаступник голови СБУ наголосив, що зважати треба не лише на зовнішнього ворога, а й на тих, що в середині країни.

«У нас дуже потужна п’ята колона. Це ті люди які бачить себе у складі Росії. Я сьогодні з задоволенням почув, що це осине гніздо Медведчука на острові на Дніпрі під Києвом штурмували навіть вертольотами. Саме так – до ворогів треба підступати рішуче. Ми повинні почистити всі московські монастирі, звідки щодня надходить інформація про перебування людей з поведінкою і психологією російських диверсантів. Роботи багато. Пам’ятайте, за тієї загрози, яку маємо, найбільш небезпечний удар буде в спину. Тому маємо бути пильними», – пояснив Скіпальський.

Тобто зараз особливо важливою є робота українських спецслужб, аби виявляти потенційних диверсантів. Утім пильними мають бути й самі українці.»На випадок війни, а ми всі розуміємо, що вона може бути, має воювати вся країна. Треба мобілізувати українців, аби вони не лебедів ловили, а Медведчуків», – наголосив генерал-лейтенант.

Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що повідомлення, поширені державою-агресором РФ про нібито «підготовку України до наступу на Донбас» не відповідають дійсності та мають характер цілеспрямованої кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, Міністр оборони України зробив заяву щодо нарощування сил РФ поблизу українського кордону.

Як повідомлялося, Путін готується до війни? У Росії шукають кладовища для термінового захоронення «військових трупів».

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