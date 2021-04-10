У Чернівцях від Covid-19 вакцинували працівників університету

Щеплення зробили співробітникам вишу, старшим 60-ти років

Близько сотні працівників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича вакцинували від Covid-19. Щеплення зробили співробітникам, старшим 60-ти років. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

– Вакцинація є необхідною. Бо працюємо зі студентами, в групі ризику, – вважає ректор вишу Роман Петришин, який теж вакцинувався. – Дуже кваліфіковані лікарі. Процедура була безболісною.

Доцент університету Микола Кушнір каже, що не боїться реакцій на вакцину.

– Ми дуже раді тому, що нас вакцинують. Якщо порівняти побічні наслідки від вакцинації і користь від щеплення, то останнє важливіше, – вважає науковець.

Решту викладачів ЧНУ вакцинують згодом, ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що вакцина Pfizer може прибути в Україну вже наступного тижня.

6 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна уклала договір з американською фармацевтичною компанією Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти Covid-19. Як повідомила прес-служба президента, про це у лютому домовлялися Володимир Зеленський та головний виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.