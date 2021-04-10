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    Пасажирів автобусу із фальшивими тестами зупинили на кордоні з Білоруссю (фото)

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    За фактом підробки поінформовано співробітників Нацполіції - Пасажирів автобусу із фальшивими тестами зупинили на кордоні з Білоруссю (фото)
    За фактом підробки поінформовано співробітників Нацполіції
    Фото: НПСУ

    Всього на Волині відмовили у вʼїзді 35 білорусам

    Автобус, пасажири якого мали підроблені довідки про ПЛР-тести, було зупинено у вівторок у пункті пропуску «Дольськ». Як повідомляє Державна прикордонна служба України, пригода сталася у пункті пропуску «Дольськ» Луцького прикордонного загону, всього недійсні документи мало 35 чоловік.

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    Пасажирів автобусу із фальшивими тестами зупинили на кордоні з Білоруссю (фото)
    Пасажирів автобусу із фальшивими тестами зупинили на кордоні з Білоруссю (фото)
    Пасажирів автобусу із фальшивими тестами зупинили на кордоні з Білоруссю (фото)

    «Під час перевірки пред’явлених результатів тесту на Covid-19 в інспектора прикордонного контролю виникли сумніви щодо їх дійсності. В ході більш ретельного дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також на них відсутні обов'язкові реквізити. Крім того, у кількох пасажирів охоронці кордону виявили довідки з однаковими номерами», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом поінформовано співробітників Нацполіції та направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

    Громадянам Білорусі прикордонники встановленим порядком відмовили в пропуску на територію України.

    Як повідомлялося раніше, білоруські ЗМІ поширили інформацію про масову відмову у вʼїзді громадянам країни чоловічої статі на територію України протягом кількох останніх тижнів. Це повідомлення було спростовано українськими прикордонниками, за словами яких білоруські туристи не змогли пояснити ціль візиту, або не мали достатньо коштів для перебування в Україні.

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    Теги: прикордонники Білорусь ЗМІ документи українці Україна
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