Травневі свята: в Україні хочуть скасувати зайві вихідні

Про декомунізацію свят

Цьогоріч українці святкують 1 травня вже не як Міжнародний день солідарності трудящих, а як День праці. Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала й іншу пропозицію Українського інституту національної пам'яті – про скасування вихідного дня 2 травня. Натомість УІНП поки не вдалося домогтися підтримки Міністерством

фото: unian

Про декомунізацію свят

Цьогоріч українці святкують 1 травня вже не як Міжнародний день солідарності трудящих, а як День праці. Наприкінці минулого року Верховна Рада підтримала й іншу пропозицію Українського інституту національної пам'яті – про скасування вихідного дня 2 травня. Натомість УІНП поки не вдалося домогтися підтримки Міністерством культури та депутатським корпусом ідеї про перенесення вихідного з 9 травня, Дня перемоги над нацизмом, на 8 травня, День пам'яті та примирення.

Наша пропозиція щодо перенесення вихідного дня з 9 травня на 8-ме залишається актуальною. Україні слід відзначати річницю завершення Другої світової війни в Європі разом з усією Європою, тому треба говорити про 8 травня як про вихідний день. І ми намагатимемося і в подальшому пропонувати цю ідею. Крім того, ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, 9 травня є радянською спадщиною, і його використовують різні проросійські та прорадянські ліві сили зовсім не для вшанування тих людей, які перемогли нацизм, а щоб нагадати про себе. Відповідно, 9 травня як вихідний день, на жаль, перетворилося на прекрасний формат для різноманітних лівих чи проросійських провокацій.

Ми працюємо над тим, щоб Верховна Рада підтримала таке рішення, і сподіваємося, що підтримка буде. Публічно ми таку ініціативу вже висловили, підготувавши відповідний законопроект. Ми подали його на погодження з Міністерством культури. На жаль, там поки не підтримали цей законопроект. Якщо нам не вдасться переконати Міністерство культури, то ми працюватимемо з окремими депутатами і подаватимемо його як депутатський.

Щодо 1 травня наша ідея вже фактично втілена: частинка нашого законопроекту передбачала скасування вихідного 2 травня і переформатування 1 травня з Міжнародного дня солідарності трудящих на День праці. Це було зроблено наприкінці минулого року. Скасування 1 травня як вихідного було в нашій першій пропозиції, в першому законопроекті. Але в ході доволі бурхливої дискусії з представниками громадськості ми вирішили піти на компроміс і все-таки залишити 1 травня вихідним днем.

Звичайно, я не можу бути задоволеним декомунізацією свят, тому що ключовий законопроект, який підготували, поки що не ухвалений і залишається здебільшого в сфері ідей, за винятком нашого успіху щодо 2 травня. Очевидно, ще є над чим працювати. Усі наші ідеї, які стосуються впорядкування календаря державних дат – і не лише, скажімо, декомунізації календаря – викладені в цьому нашому законопроекті.

Він, крім усього іншого, ще й наводить нарешті лад щодо того, хто і які свята має визначати, адже поки що є певний хаос між Верховною Радою та президентом України. Ще одне важливе його положення стосується перенесення вихідних, якщо вони випадають на суботу чи неділю. Цього року в нас знову є чотири вихідних, які з цим пов'язані. У нашому законопроекті ми відмовляємося від цієї традиції. Отже, це також би скоротило кількість вихідних днів у році.

Наше бачення, як слід змінити календар, щоб він був сучасним і згуртовував Україну, ми й виклали у цьому законопроекті. Сподіваємося, коли він буде ухвалений, буде лад у цій галузі.

Джерело: Апостроф

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