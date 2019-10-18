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    Думки вголос

    «Путінізм» - це брехня, війна, репресії і корупція

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Володимир Путін - «Путінізм» - це брехня, війна, репресії і корупція
    Володимир Путін

    У «путінізмі» вже немає чого обговорювати, його треба повністю міняти

    Мовою оригіналу

    Что такое «путинизм» и правда ли, что это такой «политический лайфхак», как об этом сейчас пишут?

    «Путинизм» — это презрение к человеку и его достоинству, подавление свободы, насаждение страха, продажность, игнорирование международного права и нарастающая конфронтация с развитыми странами мира.

    Политическая система «путинизма» — личная преданность и авторитаризм, доведенный до крайности.

    «Путинизм» лишен представления о будущем. Это — тактическая конструкция, направленная на построение мафиозного государства.

    Повседневная практика «путинизма» — ложь, репрессии, война и коррупция.

    В отличие, например, от марксизма или даже ленинизма, никакой философии, никакой политической теории или идеологии у «путинизма» нет. Зато есть цель, единственная — личная несменяемость у власти. И только один принцип: цель оправдывает средства.

    «Политический лайфхак» — это хитрая уловка, позволяющая получить и удерживать власть. В России политический лайфхак — это масштабная неправовая манипуляция, обеспечивающая несменяемость правящей группировки на неограниченный срок, а также закрепляющая слияние власти и собственности.

    «Путинизм» — это политический лайфхак для какократов. Какократия — это власть худших. «Путинизм» — это сознательная и целенаправленная отрицательная кадровая селекция, приведение худших к власти и обеспечение им в обмен на лояльность ничем не ограниченного обогащения.

    «Лайфхак» имеет и другое значение. Хакер в современном языке — это взломщик и вор. Поэтому «путинизм» как лайфхак — это вероломное силовое вторжение в жизнь и воровской отъем свободы, возможностей и творчества у миллионов современных людей в России.

    Поэтому «путинизм» — это украденная нормальная жизнь. А вся суета вокруг обсуждения «путинизма» — это попытка навязать троллинг, начать таким образом избирательную кампанию-2024.

    Не кормите троллей! В «путинизме» уже нечего обсуждать, его надо полностью менять. Перефразируя известную шутку, хочется сказать: только ограниченные люди могут обсуждать «путинизм» — настолько все ясно.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія війна Путін путінський режим корупція
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