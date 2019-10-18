Російські ЗМІ збрехали про українську діаспору із Казахстану



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У посольстві України в Казахстані спростували фейк щодо участі діаспори в круглому столі в окупованому РФ Криму

Посольство України в Казахстані спростувало інформацію про нібито участь «української діаспори Республіки Казахстан» у круглому столі, який проходив на території окупованого Росією Криму.

Про це говориться на сайті посольства.

«В російських ЗМІ розповсюджено інформацію про ніби участь «української діаспори» у круглому столі на тему «Співпраця українців Криму із співвітчизниками за кордоном», який проходив на території тимчасово окупованої АР Крим. Серед учасників заходу були заявлені представники «української діаспори Республіки Казахстан». У зв’язку з цим посольство України в Казахстані заявляє, що представники української громади Казахстану не брали участі у зазначеному заході», - говориться у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що їм не відома також інформація про членів так званих українських діаспорних організацій, які відвідали тимчасово окуповані території України.

«Українська громада Республіки Казахстан виступала та далі виступатиме за територіальну цілісність України і жодних контактів з окупаційною владою АР Крим не підтримує», - заявили у посольстві.

До слова, раніше в МЗС України повідомили, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган випадково потиснув руки «депутатам» Держдуми РФ з анексованого Криму Наталії Поклонській та Руслану Бальбеку, бо Анкара не погоджувала списки гостей, які приїхали на форум у Стамбул, де відбулася зустріч.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту Туреччині через зустріч президента Ердогана із «депутатами» з окупованого Криму Наталією Поклонською та Русланом Бальбеком.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що візит так званих кримських депутатів Наталії Поклонської та Руслана Бальбека до Туреччини та їхня участь в офіційних заходах за участю президента Туреччини є черговою провокацією Кремля та «прикрим непорозумінням».