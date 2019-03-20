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    Думки вголос

    Рік після президентських виборів: нереальна перемога і реальна поразка Володимира Путіна

    • Григорій Явлінський

      Російський політик та економіст

    • Розсилка
    Володимир Путін - Рік після президентських виборів: нереальна перемога і реальна поразка Володимира Путіна
    Володимир Путін

    Рівень життя в путінській Росії продовжує падати

    Мовою оригіналу

    Прошел год после президентских выборов. Тогда многие говорили, что само голосование не имеет значения, что результат предопределен, что есть вещи поважнее… В результате год назад Путин получил мандат на то, чтобы ничего в стране не менять, чтобы все оставалось как прежде: санкции, изоляция, конфронтация со всем миром, поддержка войны в Украине, участие в войне в Сирии, коррупция во  всех властных структурах, подавление гражданских свобод, пропагандистская ложь в СМИ. Путин не обманул ожидания: изоляция и войны остались, но к этому добавились так называемая «пенсионная реформа», повышение налогов, гонка вооружений, законы о наказании за оскорбление власти и изоляции интернета.

    Через год стало абсолютно очевидно, что если «победа» Путина, зафиксированная в ЦИКовских протоколах, была фейковой, то поражение людей оказалось реальным:  выборы 18 марта 2018 года проиграли все. Ну или почти все — за  исключением тех, кто представляет собой подавляющее меньшинство, паразитирующее на государственной мафиозной системе. То есть поражение потерпело абсолютное большинство людей, живущих в нашей стране, в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на  избирательные участки.

    И теперь, как никогда раньше, понятно, что никакого путинского большинства в России не  существует, а есть абсолютное большинство россиян, которые отодвинуты от  управления страной и собственной судьбой, которые непричастны к  принятию решений. Для победившего меньшинства эти люди — ресурс, придаток сырьевой экономики, из которого выжимают доходы, как из  энергоносителей.

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    Уровень жизни проигравших продолжает падать, да так, что в правительстве решили пересмотреть методику подсчета реальных доходов населения, снижение которых портит статистику. И это не результат неблагоприятных внешних обстоятельств. При тех же обстоятельствах отечественные миллиардеры вышли в мировые лидеры по темпам роста доходов. Прошлой осенью это зафиксировал Bloomberg Billionaires Index: с начала года десять богатейших россиян увеличили свое состояние почти  на 11%, став мировыми лидерами по приросту богатства и обогнав по этому показателю богатейших американцев (+7,5%) и британцев (+3,4%). Рейтинг миллионеров русского Forbes, вышедший на днях, подтвердил правоту выводов. Можно не сомневаться в  том, что в стране, где бизнес не отделен от власти, схожая динамика и у скрытых доходов высшего чиновничества. 

    Год назад людей убедили в  том, что исход выборов предрешен. Однако теперь очевидно, что именно  тогда, в ходе той кампании и того голосования, решались вопросы и  повышения пенсионного возраста, и роста налогов, и строительства мусоросжигательных заводов, которые будут за деньги граждан травить их  же детей, и многие другие.

    Конечно, никакого мандата доверия Путин не получил. Он это знал тогда, знает и сейчас. Но Путин, его администрация, его окружение укрепились в уверенности, что со  страной можно делать что угодно, не встречая при этом сопротивления. Потому что в стране больше нет политики. Людей убедили в том, что недовольство и протест — это одно, а политика — совсем другое. Что в  политике у тех, кто во власти, «все схвачено». Да и вообще, что в эту «грязь» нормальному человеку лучше не влезать. 

    В этом отказе от  политики, в нежелании даже думать о возможностях, которые еще год назад власть предоставляла народу под видом президентских выборов (пусть нечестных, но все же отдаленно напоминающих выборы), — ключевая ошибка 2018 года. Как и в 2012 году, когда энергия гражданского протеста оказалась отделенной от президентских выборов. Это надо понять и уже сейчас начать готовиться, чтобы потом не махать кулаками после драки. Готовиться — не к следующим выборам, а вообще к будущему.

    Прошедший год очень ярко выявил системный кризис власти и неизбежность ее перехода. И чтобы этот кризис не превратился в опасную грызню между кланами силовиков, нужно создавать серьезную политическую силу со своим лицом, со своими лидерами и с громким голосом («Громче голос»). Противостоять при этом придется не только абсурду, к которому продолжают приучать людей, не только оглуплению пропагандой, но и прямым угрозам. Так, на днях начальник Генштаба ВС РФ приравнял российский политический (именно внутриполитический!) протест к внешней угрозе, чуть ли не сравнив протестное движение с ракетными ударами. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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