Рік після президентських виборів: нереальна перемога і реальна поразка Володимира Путіна

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

Рівень життя в путінській Росії продовжує падати

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Прошел год после президентских выборов. Тогда многие говорили, что само голосование не имеет значения, что результат предопределен, что есть вещи поважнее… В результате год назад Путин получил мандат на то, чтобы ничего в стране не менять, чтобы все оставалось как прежде: санкции, изоляция, конфронтация со всем миром, поддержка войны в Украине, участие в войне в Сирии, коррупция во всех властных структурах, подавление гражданских свобод, пропагандистская ложь в СМИ. Путин не обманул ожидания: изоляция и войны остались, но к этому добавились так называемая «пенсионная реформа», повышение налогов, гонка вооружений, законы о наказании за оскорбление власти и изоляции интернета.

Через год стало абсолютно очевидно, что если «победа» Путина, зафиксированная в ЦИКовских протоколах, была фейковой, то поражение людей оказалось реальным: выборы 18 марта 2018 года проиграли все. Ну или почти все — за исключением тех, кто представляет собой подавляющее меньшинство, паразитирующее на государственной мафиозной системе. То есть поражение потерпело абсолютное большинство людей, живущих в нашей стране, в том числе и те, кто голосовал за Путина, и те, кто вообще не пришел на избирательные участки.

И теперь, как никогда раньше, понятно, что никакого путинского большинства в России не существует, а есть абсолютное большинство россиян, которые отодвинуты от управления страной и собственной судьбой, которые непричастны к принятию решений. Для победившего меньшинства эти люди — ресурс, придаток сырьевой экономики, из которого выжимают доходы, как из энергоносителей.

Уровень жизни проигравших продолжает падать, да так, что в правительстве решили пересмотреть методику подсчета реальных доходов населения, снижение которых портит статистику. И это не результат неблагоприятных внешних обстоятельств. При тех же обстоятельствах отечественные миллиардеры вышли в мировые лидеры по темпам роста доходов. Прошлой осенью это зафиксировал Bloomberg Billionaires Index: с начала года десять богатейших россиян увеличили свое состояние почти на 11%, став мировыми лидерами по приросту богатства и обогнав по этому показателю богатейших американцев (+7,5%) и британцев (+3,4%). Рейтинг миллионеров русского Forbes, вышедший на днях, подтвердил правоту выводов. Можно не сомневаться в том, что в стране, где бизнес не отделен от власти, схожая динамика и у скрытых доходов высшего чиновничества.



Год назад людей убедили в том, что исход выборов предрешен. Однако теперь очевидно, что именно тогда, в ходе той кампании и того голосования, решались вопросы и повышения пенсионного возраста, и роста налогов, и строительства мусоросжигательных заводов, которые будут за деньги граждан травить их же детей, и многие другие.

Конечно, никакого мандата доверия Путин не получил. Он это знал тогда, знает и сейчас. Но Путин, его администрация, его окружение укрепились в уверенности, что со страной можно делать что угодно, не встречая при этом сопротивления. Потому что в стране больше нет политики. Людей убедили в том, что недовольство и протест — это одно, а политика — совсем другое. Что в политике у тех, кто во власти, «все схвачено». Да и вообще, что в эту «грязь» нормальному человеку лучше не влезать.



В этом отказе от политики, в нежелании даже думать о возможностях, которые еще год назад власть предоставляла народу под видом президентских выборов (пусть нечестных, но все же отдаленно напоминающих выборы), — ключевая ошибка 2018 года. Как и в 2012 году, когда энергия гражданского протеста оказалась отделенной от президентских выборов. Это надо понять и уже сейчас начать готовиться, чтобы потом не махать кулаками после драки. Готовиться — не к следующим выборам, а вообще к будущему.



Прошедший год очень ярко выявил системный кризис власти и неизбежность ее перехода. И чтобы этот кризис не превратился в опасную грызню между кланами силовиков, нужно создавать серьезную политическую силу со своим лицом, со своими лидерами и с громким голосом («Громче голос»). Противостоять при этом придется не только абсурду, к которому продолжают приучать людей, не только оглуплению пропагандой, но и прямым угрозам. Так, на днях начальник Генштаба ВС РФ приравнял российский политический (именно внутриполитический!) протест к внешней угрозе, чуть ли не сравнив протестное движение с ракетными ударами.

Джерело: Эхо Москвы

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