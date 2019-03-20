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    У Латвії закрили проросійську виставку до 5-річчя анексії Криму

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    <p>Мер Даугавпілса Андрій Елксніньш повідомив, що не був проінформований про проведення такої виставки</p> - У Латвії закрили проросійську виставку до 5-річчя анексії Криму

    Мер Даугавпілса Андрій Елксніньш повідомив, що не був проінформований про проведення такої виставки

    Генконсульство Росії у Даугавпілсі рекламувало виставку у своїх соцмережах, супроводжуючи рекламу пропагандистськими матеріалами

    У латвійському місті Даугавпілс після втручання МЗС Латвії закрили виставку «Кримська весна: 5 років у рідній гавані», відкриту за ініціативи генконсульства РФ.

    Про це повідомляє газета Latvijas avīze.

    Виставка була відкрита минулого тижня у приміщенні Російського товариства в Даугавпілсі за сприяння генконсульства РФ до п’ятої річниці анексії Криму.

    Після втручання міністерства закордонних справ Латвії та переговорів з російським посольством виставку згорнули. У Російському товаристві підтвердили закриття виставки.

    Генконсульство Росії у Даугавпілсі рекламувало виставку у своїх соцмережах, супроводжуючи рекламу пропагандистськими матеріалами про те, як нібито добре живуть люди в анексованому Криму.

    «Позиція міністерства закордонних справ щодо нелегальної анексії Криму Росією добре відома. І вона ще раз була повторена минулого тижня, коли, на жаль, минуло п'ять років з моменту так званого референдуму. У зв'язку зі згаданим випадком міністерство провело необхідні дипломатичні дії», - заявив прес-секретар МЗС Латвії Яніс Бекеріс.

    У свою чергу мер Даугавпілса Андрій Елксніньш повідомив, що не був проінформований про проведення такої виставки.

    Нагадаємо, білоруські журналісти проігнорували прес-конференцію у прес-центрі «Sputnik Білорусь», яка була присвячена п’ятиріччю анексії Криму Російською Федерацією.

    Джерело: Тиждень

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