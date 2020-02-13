У Росії вже двадцять років вибудовується система придушення і репресій

Григорій Явлінський Російський політик та економіст

Григорій Явлінський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Абсолютна більшість людей у Росії не бере участі в політиці, не цікавиться нею, не вірить в можливість що-небудь змінити в житті країни

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Двадцать лет в стране выстраивается система подавления и репрессий. Крайне сомнительные, часто просто сфабрикованные дела стали распространенным средством запугивания и устрашения. В тюрьме уже был убит аудитор Сергей Магнитский; уже были двадцатилетние сроки для украинцев Олега Сенцова, Николая Карпюка и Станислава Клыха, обвиненных в терроризме без каких-либо доказательств; совсем недавно было «московское дело» и 19 осужденных на сроки до пяти лет за действия, в которых просто не было состава преступления, и это видела вся страна; продолжается дело «Нового величия», официально выдуманное в ФСБ.



На днях вынесли приговоры по делу «Сети»: от 6 до 18 лет лишения свободы получили семь человек за якобы организацию «террористического сообщества». То, что дело «Сети» сфабриковано, а признания выбивались под пытками, знают все, включая президента России, до которого информацию о пытках донесли на заседании Совета по правам человека. Как говорится, «передайте товарищу N: произошла чудовищная ошибка».

Выступая в суде с последним словом, Дмитрий Пчелинцев, осужденный по этому делу на самый длительный срок, 18 лет, сказал:

«Я никогда особо не интересовался ни политикой, ни правосудием, ничем таким. В принципе, в основном потому что мне не было это сильно интересно и я не думал, что когда-либо может стать, что я когда-нибудь с этим столкнусь. Но, однако, посидев два с лишним года в одиночной камере, я анализировал, как я вообще здесь оказался и что меня сюда привело. И естественно, я мог сделать только один вывод, который, я думаю, очевиден всем: мы действительно делали что-то не так всей страной. И чего-то не делали, хотя должны были, даже обязаны».

И действительно, если в стране становится едва ли не нормой открытая и беззастенчивая фальсификация уголовных дел и результатов выборов на всех уровнях, это значит лишь одно: мы что-то делаем не так всей страной. Абсолютное большинство людей не участвует в политике, не интересуется ею, не верит в возможность что-либо изменить в жизни страны.

Хотя на волне временами возникающего возмущения многие люди готовы участвовать в протестных акциях, протест не становится политикой. Организаторы акций не предлагают ни программы, ни плана действий, ни лидеров, ни даже каких-либо среднесрочных целей. С другой стороны, авторитаризм Путина — это форма правления, которая в первую очередь стремится лишить человека достоинства и уважения, уничтожить индивидуальность посредством страха и подавления. Тогда как истинная солидарная политика, истинное мужество, истинная сила — в совместной борьбе за будущее. Это единственный путь к защите реальных интересов народа и страны. При этом такая борьба не уничтожает личность, а выдвигает на передний план личностный потенциал. Но особенность путинской эпохи, как и ранее советско-сталинской, заключается прежде всего в отсутствии пространства для проявления мужества, силы и гражданской ответственности, то есть в отсутствии политики и сознательной деполитизации граждан страны.



В таком зачищенном от политики пространстве власти могут делать что угодно с законами, со страной, с людьми. Объявленные месяц назад Путиным изменения Конституции — это действие, направленное на формально-юридическое закрепление в Основном законе России концепции гибридного государства: смеси государства-мафии, авторитарного режима и номенклатурно-чиновничьей корпорации с имитационными демократическими институтами и карательной судебной системой. Взят курс на постепенное выдавливание из российской Конституции основ демократического государства и в итоге на полную замену главного документа страны. Речь идет уже не о векторе развития государства, а о цели — о том, во что Путин собирается превратить нашу страну.



Дела «Сети» и «Нового величия», «московское дело» — похожих примеров можно найти сотни по всей России. Ну разве еще не понятно, куда ведут страну силовики, спецслужбы, Путин? Неужели еще не очевидно, что изменения в Конституции нужны лишь для того, чтобы закрепить этот путь формально-юридически на высшем уровне? Да, может показаться, что путинские поправки вроде бы не об этом. Однако, чтобы уже официально установить в России авторитарный тоталитаризм, достаточно просто отказаться от двух первых глав Конституции («Основы конституционного строя» и «Права и свободы гражданина и человека») или в значительной мере нейтрализовать их путем поправок, сделав Основной закон государства таким же гибридным, как и весь наш общественный строй.



Остановить окончательное превращение страны в номенклатурно-бюрократическую корпорацию невероятно трудно. Понимая, какие наступают времена, видя, с какой решимостью вождь гибридного переворота намерен исполнить задуманное и подавить оппонентов, многие испытывают страх, опасаясь за свой личный комфорт. Эта ситуация не новая. Российские элиты уже проглатывали и отказ от разумных реформ, и криминальную приватизацию 1990-х, и преступность двух чеченских войн, и увеличение президентского срока до шести лет, и аннексию Крыма, и войну в Сирии. Более того, сто лет назад именно так называемая элита общества отказалась встать на защиту государства от большевиков. Тогда, кстати, тоже утешали себя доводами о том, что «это не может длиться долго», что «чем хуже, тем лучше», что «неизбежный крах радикалов станет прологом к нормализации», презрительно отзывались об Учредительном собрании, разогнанном большевиками, а в целом думали переждать лихое время, сохранив себя для будущего. Результаты всего этого известны.



Теперь Путин предлагает принять поправки в Конституцию, которые откроют дорогу к современному тоталитарному государству. Сделать это планируется с помощью плебисцита, то есть опираясь на «волю народа». Как правило, репрессии и государственные преступления в авторитарных режимах осуществляются от имени народа. Поэтому Конституцию сегодня надо защищать так же, как свою свободу. Иначе прозрение может прийти слишком поздно. Процитирую осужденного по делу «Сети» Дмитрия Пчелинцева еще раз:

«Я никогда особо не интересовался ни политикой, ни правосудием, ничем таким … и я не думал, что … когда-нибудь с этим столкнусь. Но, однако, посидев два с лишним года в одиночной камере, я … мог сделать только один вывод, который, я думаю, очевиден всем, — мы действительно делали что-то не так всей страной. И чего-то не делали, хотя должны были, даже обязаны».

В этой ситуации просто критиковать действия Путина — недостаточно. Посыпать голову пеплом и сокрушаться, что все пропало, — бессмысленно. Надеяться на то, что либо все это вас не коснется, либо найдутся другие, кто будет противостоять тоталитарной системе, — ошибочно. Сегодня очевидно как никогда: необходимо сознательно организованное, мирное и законное массовое политическое действие. Протестуйте против фальсификации уголовных и политических дел в судах! Разъясняйте опасность переписывания Конституции! Поддерживайте альтернативные поправки

Джерело: Эхо Москвы

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