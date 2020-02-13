Кремлівські нападки на Польщу продовжуються: соратник Путіна назвав Варшаву пособником Гітлера



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Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін

Сергій Наришкін назвав ряд подій, які передували укладенню пакту Молотова - Ріббентропа і «свідчили про політику умиротворення Гітлера західними державами»

Польща була мовчазним посібником агресії гітлерівської Німеччини з 1934 року. Про це в інтерв'ю пропагандистському кремлівському телеканалу «Зірка» заявив директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін.

«По суті, Польща стала мовчазним посібником агресора вже в 1934 році», - сказав Наришкін. Він нагадав, що саме в цьому році вона уклала договір про ненапад з Німеччиною, секретний додаток до якого передбачало нейтралітет Польщі навіть при агресії проти неї.

«Висновок пакту Молотова - Ріббентропа було вимушеним кроком радянського уряду, але кроком продуманим», - додав директор Служби зовнішньої розвідки РФ, коментуючи звинувачення в розв'язуванні Другої світової війни на адресу СРСР з боку політиків у Західній і Східній Європі.

Наришкін назвав ряд подій, які передували укладенню цього пакту і «свідчили про політику умиротворення Гітлера західними державами».

Влада Польщі періодично називає СРСР союзником Німеччини у вересні 1939 року і відмовилася від святкування ювілею визволення Варшави. У свою чергу Москва звинувачувала Польщу в сприянні нацистської окупації Чехословаччини в березні 1939 року. Президент Володимир Путін різко реагував на спроби покласти на СРСР відповідальність за події осені 1939 року і у відповідь на заяви польських політиків обіцяв «заткнути цей поганий рот» архівними документами.