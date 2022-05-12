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    Думки вголос

    Новий план України: атакувати чи лише захищатись?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росія не припинить обстрілювати українську землю, тож варто думати, як цьому завадити - Новий план України: атакувати чи лише захищатись?
    Росія не припинить обстрілювати українську землю, тож варто думати, як цьому завадити
    фото з відкритих джерел

    Триває 78-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Поки в Росії після провалу всіх планів заявляють, що «все йде за планом», новий план може з'явитися в України.

    Президент правильно сказав, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне своїх людей та свої території.

    Але ось постає питання: яким буде підхід – оборонним чи все більш наступальним після отримання відповідної зброї (якщо наступальною, то до якої межі)?

    Я не говорю про військову складову (для цього є військові), я говорю про підхід на рівні політичного рішення. Плацдарм (явний чи потенційний) атак Росії Україною – це Крим, Придністров'я, Білорусь. Росія, поза сумнівом, і надалі використовуватиме ці можливості (міст, склади та режим-посібник агресора).

    Припускаю, що Україна нарешті має діяти на випередження. Тим більше, що ми вже давно не в тих реаліях, аби не провокувати Путіна.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Білорусь Крим росія окупанти війна військові Україна Придністров'я президент окупація #stoprussia
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    Новий план України: атакувати чи лише захищатись?