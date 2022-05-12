Новий план України: атакувати чи лише захищатись?
Триває 78-й день повномасштабної війни Росії проти України
Поки в Росії після провалу всіх планів заявляють, що «все йде за планом», новий план може з'явитися в України.
Президент правильно сказав, що війна закінчиться тоді, коли Україна поверне своїх людей та свої території.
Але ось постає питання: яким буде підхід – оборонним чи все більш наступальним після отримання відповідної зброї (якщо наступальною, то до якої межі)?
Я не говорю про військову складову (для цього є військові), я говорю про підхід на рівні політичного рішення. Плацдарм (явний чи потенційний) атак Росії Україною – це Крим, Придністров'я, Білорусь. Росія, поза сумнівом, і надалі використовуватиме ці можливості (міст, склади та режим-посібник агресора).
Припускаю, що Україна нарешті має діяти на випередження. Тим більше, що ми вже давно не в тих реаліях, аби не провокувати Путіна.
Джерело: блог Олесі Яхно