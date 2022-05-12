Президент та прем'єр Фінляндії оголосили рішення щодо вступу країни в НАТО

Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії

Прем'єр-міністр Санна Марін і президент Нііністьо зробили спільну заяву, в якій виступили за вступ Фінляндії до НАТО.

Свою спільну заяву прем'єр-міністр і президент опублікували сьогодні на сайті Офісу президента.

«Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО. Сподіваємося, що національні кроки, які ще необхідні для досягнення цього рішення, будуть зроблені найближчими днями», – йдеться у спільній заяві.

Нагадаємо, що ще у січні вступити в Альянс хотіли менше третини фінів – 28%. А за опублікованим 9 травня опитуванням виданням YLE вже 76% жителів вважають, що це необхідно.

Нагадаємо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

Як повідомлялося, влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією «в зонах підвищеного ризику».