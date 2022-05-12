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    Уся Луганщина – без води та електрики. Росіяни крадуть газ із газопроводу

    Наразі у Луганській області працюють тільки електрогенератори - Уся Луганщина – без води та електрики. Росіяни крадуть газ із газопроводу
    Наразі у Луганській області працюють тільки електрогенератори
    фото з відкритих джерел

    Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля

    Уся Луганська область зараз перебуває без води та електрики. Вцілілих об’єктів життєзабезпечення в регіоні майже не залишилося. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

    Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Окремі лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли.

    Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання.

    «Без води й електрики – вся Луганщина, у Новопскові окупанти самовільно втрутилися в роботу магістрального газопроводу, що транспортує газ у Луганщину і Донеччину», – йдеться в повідомленні.


    Також, за словами Гайдая, лише близько 21 тисячі абонентів ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є скрізь.

    Раніше повідомлялося, що на Луганщині ворог намагається взяти під контроль стратегічно важливу трасу. Росіяни хочуть прорватися до Рубіжного.

    Також нагадаємо, що Луганщина та Донеччина залишилися без газу: окупанти заблокували постачання. 11 травня «Газпром» припинив постачати газ з Росії до ГВС «Сохранівка»

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    Теги: росія окупанти газ Луганщина війна електроенергія Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Уся Луганщина – без води та електрики. Росіяни крадуть газ із газопроводу