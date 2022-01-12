Кремль досяг неймовірного: навіть позаблокові країни почали переглядати оборонні стратегії

На тлі агресивної політики вимоги Росії щодо нерозширення НАТО виглядають просто абсурдно

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Ирония политики как бумеранг для Кремля

Тут министр обороны Швеции Петер Хальтквист назвал российские требования к НАТО и союзникам неприемлемыми, и сказал, что Швеция будет укреплять отношения с НАТО, – цитирует его слова Bloomberg.

И даже больше. По словам министра, «Россия постоянно хочет продвигать свои позиции в нарушении международного права, и выдвигает требования, направленные против суверенитета отдельных стран, что абсолютно неприемлемо».

В общем, Кремль добился неимоверного – того, что даже самые закоренелые в своей внеблоковости страны пересматривают свои оборонные стратегии. Концентрация российских войск на границе с Украиной вдобавок к вторжению в 2014 году, а также гибридные спецоперации в разных регионах мира, спровоцировали прямо обратный эффект. На фоне агрессивной политики требования России по поводу нерасширении Альянса выглядят просто абсурдно.

В общем, «ирония политики» (вариант гегелевской «иронии истории») – эти когда тот или иной субъект когда одна из базовых характеристик выстраивает планы и реализовывает их в соответствии с кажущейся ему правильной моделью, а получает результат, никак не соотносимый со сформулированными исходными целями, если не противоположный им.

Джерело: блог Олесі Яхно

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