Кремль досяг неймовірного: навіть позаблокові країни почали переглядати оборонні стратегії
На тлі агресивної політики вимоги Росії щодо нерозширення НАТО виглядають просто абсурдно
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Ирония политики как бумеранг для Кремля
Тут министр обороны Швеции Петер Хальтквист назвал российские требования к НАТО и союзникам неприемлемыми, и сказал, что Швеция будет укреплять отношения с НАТО, – цитирует его слова Bloomberg.
И даже больше. По словам министра, «Россия постоянно хочет продвигать свои позиции в нарушении международного права, и выдвигает требования, направленные против суверенитета отдельных стран, что абсолютно неприемлемо».
В общем, Кремль добился неимоверного – того, что даже самые закоренелые в своей внеблоковости страны пересматривают свои оборонные стратегии. Концентрация российских войск на границе с Украиной вдобавок к вторжению в 2014 году, а также гибридные спецоперации в разных регионах мира, спровоцировали прямо обратный эффект. На фоне агрессивной политики требования России по поводу нерасширении Альянса выглядят просто абсурдно.
В общем, «ирония политики» (вариант гегелевской «иронии истории») – эти когда тот или иной субъект когда одна из базовых характеристик выстраивает планы и реализовывает их в соответствии с кажущейся ему правильной моделью, а получает результат, никак не соотносимый со сформулированными исходными целями, если не противоположный им.
Джерело: блог Олесі Яхно