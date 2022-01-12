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    Думки вголос

    Кремль досяг неймовірного: навіть позаблокові країни почали переглядати оборонні стратегії

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Швеція хоче укріпляти свої відносини з НАТО - Кремль досяг неймовірного: навіть позаблокові країни почали переглядати оборонні стратегії
    Швеція хоче укріпляти свої відносини з НАТО

    На тлі агресивної політики вимоги Росії щодо нерозширення НАТО виглядають просто абсурдно

    Мовою оригіналу

    Ирония политики как бумеранг для Кремля

    Тут министр обороны Швеции Петер Хальтквист назвал российские требования к НАТО и союзникам неприемлемыми, и сказал, что Швеция будет укреплять отношения с НАТО, – цитирует его слова Bloomberg.

    И даже больше. По словам министра, «Россия постоянно хочет продвигать свои позиции в нарушении международного права, и выдвигает требования, направленные против суверенитета отдельных стран, что абсолютно неприемлемо».

    В общем, Кремль добился неимоверного – того, что даже самые закоренелые в своей внеблоковости страны пересматривают свои оборонные стратегии. Концентрация российских войск на границе с Украиной вдобавок к вторжению в 2014 году, а также гибридные спецоперации в разных регионах мира, спровоцировали прямо обратный эффект. На фоне агрессивной политики требования России по поводу нерасширении Альянса выглядят просто абсурдно.

    В общем, «ирония политики» (вариант гегелевской «иронии истории») – эти когда тот или иной субъект когда одна из базовых характеристик выстраивает планы и реализовывает их в соответствии с кажущейся ему правильной моделью, а получает результат, никак не соотносимый со сформулированными исходными целями, если не противоположный им.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Швеція Росія НАТО
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    Кремль досяг неймовірного: навіть позаблокові країни почали переглядати оборонні стратегії