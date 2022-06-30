«Газпром» передумав виплачувати акціонерам рекордні дивіденди

Після заяви про відмову від виплати дивідендів акції компанії обвалилися на біржі

Кошти, вторговані у 2021 році, російська енергетична компанія спрямує на інші цілі

Акціонери «Газпрому» вирішили не виплачувати дивіденди з рекордного прибутку компанії у 2021 році. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Відбулися річні загальні збори акціонерів ПАТ «Газпром». Збори не ухвалили рішення з питань про розподіл прибутку компанії та про дивіденди за 2021 рік», – йдеться у повідомленні «Газпрому».

Заступник голови правління «Газпрому» Фаміл Садигов пояснив, що акціонери ухвалили рішення, що в поточній ситуації дивіденди за підсумками 2021 року виплачувати недоцільно.

«Пріоритетами «Газпрому» нині є реалізація інвестиційної програми, включаючи газифікацію регіонів Російської Федерації, та підготовка до майбутньої зими. І, безумовно, ми маємо бути готові виконати зобов'язання щодо виплати податків у підвищеному розмірі», – зауважив Садигов.

Після заяви про відмову у виплаті дивідендів акції «Газпрому» обвалилися більш ніж на 30% на Московській біржі – з 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку.

Зазначимо, що минулого року чистий прибуток «Газпрому» зріс до 2,64 трлн. рублів, повідомляла прес-служба компанії. Виручка, у свою чергу, склала 6,39 трлн. рублів ($121 млрд), вона зросла на 57%. За підсумками 2020 року «Газпром» повідомляв про збитки в 707 млрд рублів ($13,5 млрд).

У 2021 році компанія видобула 514 млрд. кубометрів газу, а в країни «далекого зарубіжжя» експортувала 185 млрд. кубометрів. Це на 5,8 млрд. кубометрів більше, ніж у 2020 році. На доходах і прибутку «Газпрому» більше позначилися рекордно високі ціни на газ у Європі. У грудні на європейських біржах вони сягали майже $3 000 за тисячу кубометрів.

Однак наразі постачання російського газу до Європи знижується, і як закінчиться рік, невідомо.

Нагадаємо, Міністерство енергетики Росії припинило надання інформації про видобуток і продаж викопних природних ресурсів.

Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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